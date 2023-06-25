Злату Огневич преследует навязчивый поклонник: "Приходит к моему дому"

Певица Злата Огневич снова пожаловалась на преследование со стороны навязчивого поклонника.

Это уже не в первый раз, когда взбалмошный фанат пытается добиться внимания от знаменитости. Так, на этот раз "сталкером" Златы стал неизвестный мужчина, который уже несколько раз приходил к ее дому с цветами и умолял о встрече.

О появлении навязчивого фана певице сообщила консьержка, пока Злата была в путешествии. Как рассказала певица в сторис в Instagram, она также видела этого мужчину раньше. Незнакомец показался звезде не агрессивным, потому она надеется на адекватный разговор.

"Появился новый преследователь. Он не такой агрессивный, как другие. Но он навязчиво приходит к моему дому, приносит цветы, навязчиво просит о встрече. Мне это все неприятно. Но я надеюсь, потому что он не так агрессивен, я смогу ему объяснить, что этого делать не стоит. Об этом мне сообщила моя консьержка", — поделилась певица.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, что ранее в жизни Огневич также были неадекватные преследователи. Один из таких фанов преследовал звезду в течение трех лет — он угрожал ее семье, приходил к ней домой и даже устроился в такси, чтобы встретиться со Златой во время заказа. Мужчина матами обращался к певице и обвинял в том, что она "испортила ему жизнь".

Еще один навязчивый мужчина тоже пытался добраться до Златы и приходил к ней домой. К счастью, певица смогла быстро избавиться от него, пригрозив полицией.

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