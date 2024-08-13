Злату Огневич заподозрили в романе с известным женатым певцом: артистка резко отреагировала

Украинская певица Злата Огневич вместе с исполнителем Максимом Бородиным готовит к премьере новую песню "Без тебе". Композиция еще не успела увидеть свет, однако уже попала в скандал.

В частности, пользователи заподозрили, что артисты не только вместе работали над совместным треком, но и успели закрутить роман. Мол, в клипе, отрывком которого поделилась Огневич, Бородин слишком на певицу заглядывается и трется об нее, хотя сам уже долгое время женат.

Злата Огневич нарвалась на критику из-за выхода новой песни

Злата не стала молчать из-за таких упреков. Артистка отметила, что существует такое понятие как актер. Певица подчеркнула, что в клипе они лишь играют на камеру, но в жизни ни одной искры не пробежало.

"Ваши пожелания передам и в Голливуд тоже: "Срочно закрыть все студии, прекратить выпускать кино, потому что там актеры женаты еще и не такое вытворяют на съемках", — ответила Злата.

Комментарии под постом Златы Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Однако не только из-за этого трек раскритиковали. В частности, в песне отчетливо слышится "біжав", что поет исполнительница. Все бы ночного, но в украинском такого слова нет, ведь это калька из российского. Певицу упрекнули, что она коверкает язык. Злата Огневич оправдываться не стала, лишь отметила, что это всего-навсего "художественный оборот слов".

"Художественный акт насилия, утонченный. Иван Франко это бы точно одобрил, учитывая, что сам создавал художественные обороты слов, которые дали жизнь нашему языку", — высказалась артистка.

Комментарии под постом Златы Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, что недавно певец Олег Винник объявил, что выпускает первую с начала войны песню. Однако на эту новость далеко не все одобрительно отреагировали. Пользователи начали заявлять, что украинцам такие артисты, которые уехали во время войны, не нужны. Недавно в команде Винника прокомментировали, что он сбежал из Украины из-за российского вторжения.

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