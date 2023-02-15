Злая Адель стала мемом после того, как жестом приказала не мешать ей слушать Рианну на Супербоул

Британская певица Адель отличилась поведением на одном из самых главных спортивных событий года Супербоул.

Еще накануне мероприятия артистка заявила, что приедет на игру только ради выступления Рианны. Сказала, сделала. Появление знаменитости произвело фурор среди присутствующих, но, по большей части, ее невозмутимым выражением лица. Адель держалась очень спокойно.

В течение Супербоула звезда сидела в VIP-секции стадиона с такими знаменитостями, как Jay-Z, сэр Пол Маккартни и Гордон Рамзи. Исполнительница спокойно потягивала напиток из стаканчика и всем своим видом демонстрировала безразличие к тому, что происходило на стадионе. Но когда на сцене должна была появиться Рианна, выступавшая в перерывах между игрой, Адель оживилась.

Сначала звезда эмоционально обратилась к мужчинам, громко разговаривавшим возле нее, а затем жестом приказала всем рядом присутствующим замолчать и не мешать ей смотреть выступление Рианны, ради которого она, собственно, и пришла.

Юзеров очень насмешил этот жест Адель, который они активно прокомментировали: "Адель на Супербоул только ради Рианны дает мне смотреть трехчасовую ленту "Гуччи" только из-за Леди Гаги", "А ведь доказала, что появилась на Супербоул только ради Рианны", " Адель пришла на Супербоул только ради Рианны. А были ли другие причины туда идти?".

Напомним, не так давно певица Дженнифер Лопес потролила своего мужа Бена Аффлека, ставшего мемом из-за своего выражения лица на премии "Грэмми".

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