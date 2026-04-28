Зои Кравиц посветила многомиллионным кольцом: как состоялось предложение Гарри Стайлса

Зои Кравиц и Гарри Стайлс / © Associated Press

Помолвка актрисы Зои Кравиц и певца Гарри Стайлса подтверждена — звезда засветила многомиллионное кольцо в Нью-Йорке.

Актриса впервые появилась на публике с заметным украшением, которое сразу привлекло внимание папарацци. Ее заметили во время прогулки по городу — без пафоса, в повседневном образе и с наушниками. Впрочем, именно деталь на левой руке стала главной новостью. Массивный бриллиант сложно было не заметить даже издалека. Таблоиды быстро подхватили тему и начали выяснять детали. Интерес подогрело и поведение самой звезды — она не пыталась скрыть украшение, сообщает Daily Mail и прикладывает фото кольца.

Отмечается, что это бриллиант примерно в 10 карат в желтом золоте, и его стоимость может достигать миллиона долларов.

По информации инсайдеров, признание состоялось в максимально романтической атмосфере с отсылкой к классическим традициям. Без шумных вечеринок и излишней публичности — только двое и важный момент. Близкое окружение пары утверждает, что ответ не заставил ждать. В этих отношениях давно чувствовалась глубина, которую сложно сыграть на камеру.

Для певца это первый подобный шаг в жизни, тогда как актриса уже имеет опыт серьезных отношений. Ранее она была замужем за Карлом Глусманом, а также была помолвлена с Ченнингом Татумом.

