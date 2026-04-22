Зои Кравиц и Гарри Стайлс / © Associated Press

Реклама

Американская актриса Зои Кравиц выходит замуж за британского певца Гарри Стайлса.

По крайней мере, такими заголовками пестрит западная пресса. Как пишет издание The Sun, парочку начали подозревали в помолвке. Такие сплетни возникли не на пустом месте. В частности, парочку застали папарацци за поцелуями в Лондоне. Конечно же, такая романтика привлекла внимание поклонников. Однако бдительные фанаты заприметили совсем другое.

К слову, на безымянном пальце 37-летней Зои Кравиц красовалось кольцо с большим бриллиантом, которое уж ну очень напоминало обручальное. Такое символическое украшение на ручке актрисы и спровоцировало слухи, что 32-летний Гарри Стайлс сделал ей предложение.

Реклама

Гарри Стайлс и Зои Кравиц / © Getty Images

Сами же влюбленные не подтверждают этих сплетен, но и не опровергают. Пара вообще не из тех, кто охотно открывает подробности личной жизни. Об их романе активно начали писать летом 2025 года. Знаменитости воздерживались от комментариев, но показывали свои чувства на публике.

Отметим, если информация о помолвке Гарри Стайлса и Зои Кравиц окажется правдивой, то для певца этот брак будет первым. А вот актриса ранее уже была замужем. Первым мужем Кравиц стал актер Карл Глусман, с которым она сыграла свадьбу летом 2019-го, но уже зимой 2020-го подала на развод.

