"Золота Дзиґа-2021": стало известно, кто получил украинский "Оскар"

В этом году награды получили 23 номинанта.

В Киеве вручили пятую национальную кинопремию "Золота Дзиґа-2021".

В этом году премию получили в 23 номинациях. Так, триумфатором премии стал фильм "Атлантида", который победил в 6 номинациях. В частности, украинский "Оскар" достался ленте за "Лучший фильм", "Лучшего режиссера" и "Лучшего монтажера".

Полный список победителей "Золота Дзиґа-2021":

За вклад в развитие украинского кинематографа — Роман Балаян

— Роман Балаян Открытие года — Наталья Ворожбит

— Наталья Ворожбит Лучший грим — Мария Петровская ( "Бесславные крепостные")

— Мария Петровская ( "Бесславные крепостные") Лучший дизайн костюмов — Галина Отенко, Мария Керо ( "Толока")

— Галина Отенко, Мария Керо ( "Толока") Лучший звук — Игорь Барба, Борис Петер ( "В. Сильвестров")

— Игорь Барба, Борис Петер ( "В. Сильвестров") Лучший монтаж — Валентин Васянович ( "Атлантида")

instagram.com/golden_dzyga

Лучшая работа художника-постановщика — Владлен Одуденко ( "Атлантида")

— Владлен Одуденко ( "Атлантида") Лучшая музыка — Антон Байбаков ( "Черкассы")

— Антон Байбаков ( "Черкассы") Лучшие визуальные эффекты — Алексей Москаленко ( "Атлантида")

— Алексей Москаленко ( "Атлантида") Лучшая мужская роль второго плана — Игорь Колтовский ( "Плохие дороги")

— Игорь Колтовский ( "Плохие дороги") Лучшая женская роль второго плана — Оксана Воронина ( "Плохие дороги")

instagram.com/golden_dzyga

Лучший короткометражный анимационный фильм — "История Украины за 5 минут"

— "История Украины за 5 минут" Лучший короткометражный игровой фильм — "Бульмастиф"

— "Бульмастиф" Лучший сценарий — Наталья Ворожбит ( "Плохие дороги")

— Наталья Ворожбит ( "Плохие дороги") Лучшая операторская работа — Валентин Васянович ( "Атлантида")

— Валентин Васянович ( "Атлантида") Лучшая песня — "Пола-ла-ла", группа Dakh Daughters

instagram.com/golden_dzyga

Лучший игровой сериал — "Поймать Кайдаша"

— "Поймать Кайдаша" Лучший документальный фильм — "Земля голубая, будто апельсин"

— "Земля голубая, будто апельсин" Лучшая мужская роль — Юрий Кулинич ( "Плохие дороги")

— Юрий Кулинич ( "Плохие дороги") Лучшая женская роль — Марина Кошкина ( "Забытые")

instagram.com/golden_dzyga

Лучшая режиссерская работа — Валентин Васянович ( "Атлантида")

— Валентин Васянович ( "Атлантида") Лучший фильм — "Атлантида"

— "Атлантида" Премия зрительских симпатий — "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое"

instagram.com/golden_dzyga

Напомним, недавно в Великобритании состоялась церемония награждения музыкальной премии BRIT Awards. Женское трио Little Mix было признано лучшей группой.

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