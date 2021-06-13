"Золота Дзиґа-2021": стало известно, кто получил украинский "Оскар"

В этом году награды получили 23 номинанта.
В Киеве вручили пятую национальную кинопремию "Золота Дзиґа-2021".
В этом году премию получили в 23 номинациях. Так, триумфатором премии стал фильм "Атлантида", который победил в 6 номинациях. В частности, украинский "Оскар" достался ленте за "Лучший фильм", "Лучшего режиссера" и "Лучшего монтажера".
Полный список победителей "Золота Дзиґа-2021":
- За вклад в развитие украинского кинематографа — Роман Балаян
- Открытие года — Наталья Ворожбит
- Лучший грим — Мария Петровская ( "Бесславные крепостные")
- Лучший дизайн костюмов — Галина Отенко, Мария Керо ( "Толока")
- Лучший звук — Игорь Барба, Борис Петер ( "В. Сильвестров")
- Лучший монтаж — Валентин Васянович ( "Атлантида")
- Лучшая работа художника-постановщика — Владлен Одуденко ( "Атлантида")
- Лучшая музыка — Антон Байбаков ( "Черкассы")
- Лучшие визуальные эффекты — Алексей Москаленко ( "Атлантида")
- Лучшая мужская роль второго плана — Игорь Колтовский ( "Плохие дороги")
- Лучшая женская роль второго плана — Оксана Воронина ( "Плохие дороги")
- Лучший короткометражный анимационный фильм — "История Украины за 5 минут"
- Лучший короткометражный игровой фильм — "Бульмастиф"
- Лучший сценарий — Наталья Ворожбит ( "Плохие дороги")
- Лучшая операторская работа — Валентин Васянович ( "Атлантида")
- Лучшая песня — "Пола-ла-ла", группа Dakh Daughters
- Лучший игровой сериал — "Поймать Кайдаша"
- Лучший документальный фильм — "Земля голубая, будто апельсин"
- Лучшая мужская роль — Юрий Кулинич ( "Плохие дороги")
- Лучшая женская роль — Марина Кошкина ( "Забытые")
- Лучшая режиссерская работа — Валентин Васянович ( "Атлантида")
- Лучший фильм — "Атлантида"
- Премия зрительских симпатий — "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое"
Напомним, недавно в Великобритании состоялась церемония награждения музыкальной премии BRIT Awards. Женское трио Little Mix было признано лучшей группой.