Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
"Золота Дзиґа-2021": стало известно, кто получил украинский "Оскар"

"Золота Дзиґа-2021": стало известно, кто получил украинский "Оскар"

"Золота Дзиґа-2021": стало известно, кто получил украинский "Оскар"

instagram.com/golden_dzyga

В этом году награды получили 23 номинанта.

В Киеве вручили пятую национальную кинопремию "Золота Дзиґа-2021".

В этом году премию получили в 23 номинациях. Так, триумфатором премии стал фильм "Атлантида", который победил в 6 номинациях. В частности, украинский "Оскар" достался ленте за "Лучший фильм", "Лучшего режиссера" и "Лучшего монтажера".

Полный список победителей "Золота Дзиґа-2021":

  • За вклад в развитие украинского кинематографа — Роман Балаян
  • Открытие года  Наталья Ворожбит
  • Лучший грим — Мария Петровская ( "Бесславные крепостные")
  • Лучший дизайн костюмов — Галина Отенко, Мария Керо ( "Толока")
  • Лучший звук — Игорь Барба, Борис Петер ( "В. Сильвестров")
  • Лучший монтаж — Валентин Васянович ( "Атлантида")
© instagram.com/golden_dzyga
instagram.com/golden_dzyga
  • Лучшая работа художника-постановщика — Владлен Одуденко ( "Атлантида")
  • Лучшая музыка — Антон Байбаков ( "Черкассы")
  • Лучшие визуальные эффекты — Алексей Москаленко ( "Атлантида")
  • Лучшая мужская роль второго плана — Игорь Колтовский ( "Плохие дороги")
  • Лучшая женская роль второго плана — Оксана Воронина ( "Плохие дороги")
© instagram.com/golden_dzyga
instagram.com/golden_dzyga
  • Лучший короткометражный анимационный фильм — "История Украины за 5 минут"
  • Лучший короткометражный игровой фильм — "Бульмастиф"
  • Лучший сценарий — Наталья Ворожбит ( "Плохие дороги")
  • Лучшая операторская работа — Валентин Васянович ( "Атлантида")
  • Лучшая песня — "Пола-ла-ла", группа Dakh Daughters
© instagram.com/golden_dzyga
instagram.com/golden_dzyga
  • Лучший игровой сериал — "Поймать Кайдаша"
  • Лучший документальный фильм — "Земля голубая, будто апельсин"
  • Лучшая мужская роль — Юрий Кулинич ( "Плохие дороги")
  • Лучшая женская роль — Марина Кошкина ( "Забытые")
© instagram.com/golden_dzyga
instagram.com/golden_dzyga
  • Лучшая режиссерская работа — Валентин Васянович ( "Атлантида")
  • Лучший фильм — "Атлантида"
  • Премия зрительских симпатий — "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое"
© instagram.com/golden_dzyga
instagram.com/golden_dzyga

Напомним, недавно в Великобритании состоялась церемония награждения музыкальной премии BRIT Awards. Женское трио Little Mix было признано лучшей группой.