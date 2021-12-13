"Золотой глобус-2022": номинанты на престижную кинопремию

Церемония награждения состоится 9 января.

Стали известны имена номинантов на одну из самых престижных кинопремий "Золотой глобус-2022" за заслуги в области кинематографа и телевиденья.

Ежегодное шоу с объявлением номинантов транслировали на YouTube-канале Golden Globes. Сама же 79-я по счету церемония состоится девятого января.

Предлагаем вашему вниманию имена счастливчиков, которые попали в список номинантов, у них все шансы получить награду.

Номинанты на премию "Золотой глобус-2022"

Лучший драматический фильм

"Белфаст"

"Власть пса"

"Дюна"

"Король Ричард"

"CODA: Ребенок глухих родителей"

Лучшая актриса в драматическом фильме

Леди Гага ("Дом Gucci")

Николь Кидман ("Быть Рикардо")

Оливия Колман ("Незнакомая дочь")

Кристен Стюарт ("Спенсер")

Джессика Честейн ("Глаза Темми Фэй")

Джессика Честейн / Associated Press

Лучший актер в драматическом фильме

Махершала Али ("Лебединая песня")

Хавьер Бардем ("Быть Рикардо")

Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета")

Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса")

Уилл Смит ("Король Ричард")

Уилл Смит / Associated Press

Лучшая комедия или мюзикл

"Вестсайдская история"

"Лакричная пицца"

"Не смотрите вверх"

"Сирано"

"Тик-тик, бум!"

Лучший актер в мюзикле или комедии

Эндрю Гарфилд ("Тик-тик, бум!")

Леонардо Ди Каприо ("Не смотрите вверх")

Питер Динклейдж ("Сирано")

Энтони Рамос ("На высоте мечты")

Купер Хоффман ("Лакричная пицца")

Леонардо Ди Каприо / Associated Press

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

Рейчел Зеглер ("Вестсайдская история")

Марион Котийяр ("Аннетт")

Дженнифер Лоуренс ("Не смотрите вверх")

Эмма Стоун ("Круэлла")

Алана Хаим ("Лакричная пицца")

Эмма Стоун / Associated Press

Лучший иностранный фильм

"Герой" (Иран)

"Купи номер 6" (Финляндия)

"Параллельные матери" (Испания)

"Рука бога" (Италия)

"Сядь за руль моей машины" (Япония)

Лучший анимационный фильм

"Лука"

"Моя афганская семья"

"Побег"

"Рая и последний дракон"

"Энканто"

Лучший телефильм или мини-сериал

"Импичмент: Американская история преступления"

"Ломка"

"Меир из Исттауна"

"Подземная железная дорога"

"Уборщица: История матери-одиночки"

Лучший драматический сериал

"Игра в кальмара"

"Люпен"

"Наследники"

"Поза"

"Утреннее шоу"

Лучшая актриса в драматическом сериале

Узо Адуба ("Пациенты")

Кристин Баранский ("Хорошая борьба")

Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")

Эмджей Родригес ("Поза")

Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу")

Дженнифер Энистон / Associated Press

Лучший актер в драматическом сериале

Брайан Кокс ("Наследники")

Ли Чжон Чжэ ("Игра в кальмара")

Джереми Стронг ("Наследники")

Билли Портер ("Поза")

Омар Си ("Люпен")

Омар Си / Associated Press

Лучший комедийный сериал

"Великая"

"Псы резервации"

"Тед Лассо"

"Убийства в одном доме"

"Хитрости"

Лучший актер в комедийном сериале/мюзикле

Энтони Андерсон ("Черная комедия")

Стив Мартин ("Убийства в одном доме")

Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")

Николас Холт ("Великая")

Мартин Шорт ("Убийства в одном доме")

Мартин Шорт / Associated Press

Лучшая актриса в комедийном сериале/мюзикле

Ханна Айнбайндер ("Хитрости")

Трейси Эллис Росс ("Черная комедия")

Иссса Рэй ("Белая ворона")

Джин Смарт ("Хитрости")

Эль Фаннинг ("Велика")

Эль Фаннинг / Associated Press

Лучший режиссер

Кеннет Брана ("Белфаст")

Дэнни Вильнев (Дюна)

Мэгги Джилленхол ("Незнакомая дочь")

Джейн Кэмпион ("Власть пса")

Стивен Спилберг ("Вестсайдская история")

Стивен Спилберг / Associated Press

Лучшая музыка к фильму

"Дюна" — Ханс Циммер

"Энканто" — Джермейн Франко

"Французский вестник" — Александр Деспла

"Параллельные матери" — Альберто Иглесиас

"Власть пса" — Джонни Гринвуд

Заметим, многие называют "Золотой глобус" репетицией главной кинопремии года – "Оскара". Обычно большинство фильмов, отмеченных "Глобусом" затем получают статуэтку "Оскара".

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