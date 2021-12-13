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"Золотой глобус-2022": номинанты на престижную кинопремию

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"Золотой глобус-2022": номинанты на престижную кинопремию

Стали известны номинанты на "Золотой глобус-2022" / Associated Press

Церемония награждения состоится 9 января.

Стали известны имена номинантов на одну из самых престижных кинопремий "Золотой глобус-2022" за заслуги в области кинематографа и телевиденья.

Ежегодное шоу с объявлением номинантов транслировали на YouTube-канале Golden Globes. Сама же 79-я по счету церемония состоится девятого января.

Предлагаем вашему вниманию имена счастливчиков, которые попали в список номинантов, у них все шансы получить награду.

Номинанты на премию "Золотой глобус-2022"

Лучший драматический фильм

  • "Белфаст"
  • "Власть пса"
  • "Дюна"
  • "Король Ричард"
  • "CODA: Ребенок глухих родителей"

Лучшая актриса в драматическом фильме

  • Леди Гага ("Дом Gucci")
  • Николь Кидман ("Быть Рикардо")
  • Оливия Колман ("Незнакомая дочь")
  • Кристен Стюарт ("Спенсер")
  • Джессика Честейн ("Глаза Темми Фэй")
Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Associated Press

Лучший актер в драматическом фильме

  • Махершала Али ("Лебединая песня")
  • Хавьер Бардем ("Быть Рикардо")
  • Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета")
  • Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса")
  • Уилл Смит ("Король Ричард")
Уилл Смит / © Associated Press
Уилл Смит / Associated Press

Лучшая комедия или мюзикл

  • "Вестсайдская история"
  • "Лакричная пицца"
  • "Не смотрите вверх"
  • "Сирано"
  • "Тик-тик, бум!"

Лучший актер в мюзикле или комедии

  • Эндрю Гарфилд ("Тик-тик, бум!")
  • Леонардо Ди Каприо ("Не смотрите вверх")
  • Питер Динклейдж ("Сирано")
  • Энтони Рамос ("На высоте мечты")
  • Купер Хоффман ("Лакричная пицца")
Леонардо Ди Каприо / © Associated Press
Леонардо Ди Каприо / Associated Press

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

  • Рейчел Зеглер ("Вестсайдская история")
  • Марион Котийяр ("Аннетт")
  • Дженнифер Лоуренс ("Не смотрите вверх")
  • Эмма Стоун ("Круэлла")
  • Алана Хаим ("Лакричная пицца")
Эмма Стоун / © Associated Press
Эмма Стоун / Associated Press

Лучший иностранный фильм

  • "Герой" (Иран)
  • "Купи номер 6" (Финляндия)
  • "Параллельные матери" (Испания)
  • "Рука бога" (Италия)
  • "Сядь за руль моей машины" (Япония)

Лучший анимационный фильм

  • "Лука"
  • "Моя афганская семья"
  • "Побег"
  • "Рая и последний дракон"
  • "Энканто"

Лучший телефильм или мини-сериал

  • "Импичмент: Американская история преступления"
  • "Ломка"
  • "Меир из Исттауна"
  • "Подземная железная дорога"
  • "Уборщица: История матери-одиночки"

Лучший драматический сериал

  • "Игра в кальмара"
  • "Люпен"
  • "Наследники"
  • "Поза"
  • "Утреннее шоу"

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Узо Адуба ("Пациенты")
  • Кристин Баранский ("Хорошая борьба")
  • Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")
  • Эмджей Родригес ("Поза")
  • Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу")
Дженнифер Энистон / © Associated Press
Дженнифер Энистон / Associated Press

Лучший актер в драматическом сериале

  • Брайан Кокс ("Наследники")
  • Ли Чжон Чжэ ("Игра в кальмара")
  • Джереми Стронг ("Наследники")
  • Билли Портер ("Поза")
  • Омар Си ("Люпен")
Омар Си / © Associated Press
Омар Си / Associated Press

Лучший комедийный сериал

  • "Великая"
  • "Псы резервации"
  • "Тед Лассо"
  • "Убийства в одном доме"
  • "Хитрости"

Лучший актер в комедийном сериале/мюзикле

  • Энтони Андерсон ("Черная комедия")
  • Стив Мартин ("Убийства в одном доме")
  • Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
  • Николас Холт ("Великая")
  • Мартин Шорт ("Убийства в одном доме")
Мартин Шорт / © Associated Press
Мартин Шорт / Associated Press

Лучшая актриса в комедийном сериале/мюзикле

  • Ханна Айнбайндер ("Хитрости")
  • Трейси Эллис Росс ("Черная комедия")
  • Иссса Рэй ("Белая ворона")
  • Джин Смарт ("Хитрости")
  • Эль Фаннинг ("Велика")
Эль Фаннинг / © Associated Press
Эль Фаннинг / Associated Press

Лучший режиссер

  • Кеннет Брана ("Белфаст")
  • Дэнни Вильнев (Дюна)
  • Мэгги Джилленхол ("Незнакомая дочь")
  • Джейн Кэмпион ("Власть пса")
  • Стивен Спилберг ("Вестсайдская история")
Стивен Спилберг / © Associated Press
Стивен Спилберг / Associated Press

Лучшая музыка к фильму

  • "Дюна" — Ханс Циммер
  • "Энканто" — Джермейн Франко
  • "Французский вестник" — Александр Деспла
  • "Параллельные матери" — Альберто Иглесиас
  • "Власть пса" — Джонни Гринвуд

Заметим, многие называют "Золотой глобус" репетицией главной кинопремии года – "Оскара". Обычно большинство фильмов, отмеченных "Глобусом" затем получают статуэтку "Оскара".

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