"Золотой глобус-2022": номинанты на престижную кинопремию

Церемония награждения состоится 9 января.
Стали известны имена номинантов на одну из самых престижных кинопремий "Золотой глобус-2022" за заслуги в области кинематографа и телевиденья.
Ежегодное шоу с объявлением номинантов транслировали на YouTube-канале Golden Globes. Сама же 79-я по счету церемония состоится девятого января.
Предлагаем вашему вниманию имена счастливчиков, которые попали в список номинантов, у них все шансы получить награду.
Номинанты на премию "Золотой глобус-2022"
Лучший драматический фильм
- "Белфаст"
- "Власть пса"
- "Дюна"
- "Король Ричард"
- "CODA: Ребенок глухих родителей"
Лучшая актриса в драматическом фильме
- Леди Гага ("Дом Gucci")
- Николь Кидман ("Быть Рикардо")
- Оливия Колман ("Незнакомая дочь")
- Кристен Стюарт ("Спенсер")
- Джессика Честейн ("Глаза Темми Фэй")
Лучший актер в драматическом фильме
- Махершала Али ("Лебединая песня")
- Хавьер Бардем ("Быть Рикардо")
- Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета")
- Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса")
- Уилл Смит ("Король Ричард")
Лучшая комедия или мюзикл
- "Вестсайдская история"
- "Лакричная пицца"
- "Не смотрите вверх"
- "Сирано"
- "Тик-тик, бум!"
Лучший актер в мюзикле или комедии
- Эндрю Гарфилд ("Тик-тик, бум!")
- Леонардо Ди Каприо ("Не смотрите вверх")
- Питер Динклейдж ("Сирано")
- Энтони Рамос ("На высоте мечты")
- Купер Хоффман ("Лакричная пицца")
Лучшая актриса в мюзикле или комедии
- Рейчел Зеглер ("Вестсайдская история")
- Марион Котийяр ("Аннетт")
- Дженнифер Лоуренс ("Не смотрите вверх")
- Эмма Стоун ("Круэлла")
- Алана Хаим ("Лакричная пицца")
Лучший иностранный фильм
- "Герой" (Иран)
- "Купи номер 6" (Финляндия)
- "Параллельные матери" (Испания)
- "Рука бога" (Италия)
- "Сядь за руль моей машины" (Япония)
Лучший анимационный фильм
- "Лука"
- "Моя афганская семья"
- "Побег"
- "Рая и последний дракон"
- "Энканто"
Лучший телефильм или мини-сериал
- "Импичмент: Американская история преступления"
- "Ломка"
- "Меир из Исттауна"
- "Подземная железная дорога"
- "Уборщица: История матери-одиночки"
Лучший драматический сериал
- "Игра в кальмара"
- "Люпен"
- "Наследники"
- "Поза"
- "Утреннее шоу"
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Узо Адуба ("Пациенты")
- Кристин Баранский ("Хорошая борьба")
- Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")
- Эмджей Родригес ("Поза")
- Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу")
Лучший актер в драматическом сериале
- Брайан Кокс ("Наследники")
- Ли Чжон Чжэ ("Игра в кальмара")
- Джереми Стронг ("Наследники")
- Билли Портер ("Поза")
- Омар Си ("Люпен")
Лучший комедийный сериал
- "Великая"
- "Псы резервации"
- "Тед Лассо"
- "Убийства в одном доме"
- "Хитрости"
Лучший актер в комедийном сериале/мюзикле
- Энтони Андерсон ("Черная комедия")
- Стив Мартин ("Убийства в одном доме")
- Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
- Николас Холт ("Великая")
- Мартин Шорт ("Убийства в одном доме")
Лучшая актриса в комедийном сериале/мюзикле
- Ханна Айнбайндер ("Хитрости")
- Трейси Эллис Росс ("Черная комедия")
- Иссса Рэй ("Белая ворона")
- Джин Смарт ("Хитрости")
- Эль Фаннинг ("Велика")
Лучший режиссер
- Кеннет Брана ("Белфаст")
- Дэнни Вильнев (Дюна)
- Мэгги Джилленхол ("Незнакомая дочь")
- Джейн Кэмпион ("Власть пса")
- Стивен Спилберг ("Вестсайдская история")
Лучшая музыка к фильму
- "Дюна" — Ханс Циммер
- "Энканто" — Джермейн Франко
- "Французский вестник" — Александр Деспла
- "Параллельные матери" — Альберто Иглесиас
- "Власть пса" — Джонни Гринвуд
Заметим, многие называют "Золотой глобус" репетицией главной кинопремии года – "Оскара". Обычно большинство фильмов, отмеченных "Глобусом" затем получают статуэтку "Оскара".
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