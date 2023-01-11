"Золотой глобус-2023": мощное выступление Зеленского и имена всех победителей

Это первая церемония с 2020 года, которую провели в формате офлайн.
Стали известны имена счастливчиков, которые стали победителями одной из самых престижных премий в мире кинематографа "Золотой глобус-2023", который еще называют репетицией "Оскара".
80-я по счету церемония награждения состоялась в ночь на 11 января. Победителей объявили во время прямой трансляции на YouTube канале Golden Globes.
Но не только этим радовала церемония вручения "Золотого глобуса". На нем с мощной речью выступил президент Владимир Зеленский. Выступление главнокомандующего анонсировал актер и режиссер Шон Пенн, который с начала вторжения России неоднократно приезжал в Украину и даже начал снимать фильм о российско-украинской войне.
Полный список победителей премии "Золотой глобус-2023":
Лучший драматический фильм : "Фабельманы"
Лучшая актриса в драматическом фильме : Кейт Бланшетт ("ТАР")
Лучший актер в драматическом фильме : Остин Батлер ("Элвис")
Лучшая комедия или мюзикл : "Банши Инишерина"
Лучший актер в мюзикле или комедии : Колин Фаррелл ("Банши Инишерина")
Лучшая актриса в мюзикле или комедии : Мишель Йео ("Все везде и сразу")
Лучший иностранный фильм : "Аргентина, 1985" (Аргентина)
Лучший анимационный фильм : "Пиноккио Гильермо дель Торо"
Лучший драматический сериал : "Дом Дракона"
Лучшая актриса в драматическом сериале : Зендея ("Эйфория")
Лучший актер в драматическом сериале : Кевин Костнер ("Йеллоустоун")
Лучший комедийный сериал/мюзикл : "Начальная школа "Эбботт"
Лучший актер в комедийном сериале/мюзикле : Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
Лучшая актриса в комедийном сериале/мюзикле : Квинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт")
Лучший минисериал, антология или телефильм : "Белый лотос"
Лучший режиссер : Стивен Спилберг ("Фабельманы")
Лучший сценарий: "Банши Инишерина" (Мартин МакДона)
Кроме того, в этом году пятый раз вручили специальну премию за значительный вклад в телевидение. Награду получил американский сценарист, продюсер и режиссер Райан Мерфи – создатель сериалов "Части тела", "Хор", "Американская история ужасов".
Также желанную премию получил комедийный актер Эдди Мерфи за выдающийся вклад в кинематографию.
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