"Золотой глобус-2023": мощное выступление Зеленского и имена всех победителей

Это первая церемония с 2020 года, которую провели в формате офлайн.

Стали известны имена счастливчиков, которые стали победителями одной из самых престижных премий в мире кинематографа "Золотой глобус-2023", который еще называют репетицией "Оскара".

80-я по счету церемония награждения состоялась в ночь на 11 января. Победителей объявили во время прямой трансляции на YouTube канале Golden Globes.

Но не только этим радовала церемония вручения "Золотого глобуса". На нем с мощной речью выступил президент Владимир Зеленский. Выступление главнокомандующего анонсировал актер и режиссер Шон Пенн, который с начала вторжения России неоднократно приезжал в Украину и даже начал снимать фильм о российско-украинской войне.

Полный список победителей премии "Золотой глобус-2023":

Лучший драматический фильм : "Фабельманы"

Лучшая актриса в драматическом фильме : Кейт Бланшетт ("ТАР")

Лучший актер в драматическом фильме : Остин Батлер ("Элвис")

Остин Батлер / Фото: Associated Press

Лучшая комедия или мюзикл : "Банши Инишерина"

Лучший актер в мюзикле или комедии : Колин Фаррелл ("Банши Инишерина")

Лучшая актриса в мюзикле или комедии : Мишель Йео ("Все везде и сразу")

Мишель Йео / Фото: Associated Press

Лучший иностранный фильм : "Аргентина, 1985" (Аргентина)

Лучший анимационный фильм : "Пиноккио Гильермо дель Торо"

Лучший драматический сериал : "Дом Дракона"

Лучшая актриса в драматическом сериале : Зендея ("Эйфория")

Лучший актер в драматическом сериале : Кевин Костнер ("Йеллоустоун")

Лучший комедийный сериал/мюзикл : "Начальная школа "Эбботт"

Лучший актер в комедийном сериале/мюзикле : Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Джереми Аллен Уайт / Фото: Associated Press

Лучшая актриса в комедийном сериале/мюзикле : Квинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт")

Лучший минисериал, антология или телефильм : "Белый лотос"

Лучший режиссер : Стивен Спилберг ("Фабельманы")

Лучший сценарий: "Банши Инишерина" (Мартин МакДона)

Кроме того, в этом году пятый раз вручили специальну премию за значительный вклад в телевидение. Награду получил американский сценарист, продюсер и режиссер Райан Мерфи – создатель сериалов "Части тела", "Хор", "Американская история ужасов".

Райан Мерфи / Фото: Associated Press

Также желанную премию получил комедийный актер Эдди Мерфи за выдающийся вклад в кинематографию.

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