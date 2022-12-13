"Золотой глобус-2023": номинанты на престижную кинопремию

Церемония награждения пройдет уже 10 января.
Стали известны имена претендентов на победу одной из самых престижных кинопремий – "Золотой глобус-2023". Лауреаты получат заветные статуэтки за заслуги телевидения и кинематографа.
Уже 80-я по счету церемония награждения состоится 10 января. Победителей объявят во время прямой трансляции на YouTube канале Golden Globes.
Предлагаем вашему вниманию имена счастливчиков, которым повезло попасть в список претендентов на победу. Именно кто-то из них получит заветную награду.
Номинанты на премию "Золотой глобус-2023"
Лучший драматический фильм
- "Аватар: Путь воды"
- "ТАР"
- "Топ Ган: Мэверик"
- "Фабельманы"
- "Элвис"
Лучшая актриса в драматическом фильме
- Кейт Бланшетт ("ТАР"(
- Ана де Армас ("Блондинка")
- Виола Дэвис ("Женщина-король")
- Оливия Колман ("Империя света")
- Мишель Уильямс ("Фабельманы")
Лучший актер в драматическом фильме
- Остин Батлер ("Элвис")
- Хью Джекман ("Сын")
- Билл Найи ("Жить")
- Джереми Поуп ("Проверка")
- Брендан Фрейзер ("Кит")
Лучшая комедия или мюзикл
- "Банши Инишерина"
- "Вавилон"
- "Все везде и сразу"
- "Ножи наголо: Стеклянная луковица"
- "Треугольник печали"
Лучший актер в мюзикле или комедии
- Адам Драйвер ("Белый шум")
- Диего Калва ("Вавилон")
- Дэниел Крейг ("Ножи наголо: Стеклянная луковица")
- Рейф Файнс ("Меню")
- Колин Фаррелл ("Банши Инишерина")
Лучшая актриса в мюзикле или комедии
- Мишель Йео ("Все везде и сразу")
- Лесли Мэнвилл ("Миссис Харрис едет в Париж")
- Марго Робби ("Вавилон")
- Аня Тейлор-Джой ("Меню")
- Эмма Томпсон ("Любовь по вызову")
Лучший иностранный фильм
- "Аргентина, 1985" (Аргентина)
- "Близко" (Бельгия)
- "На Западном фронте без изменений" (Германия)
- "Решение пойти" (Южная Корея)
- "RRR: Рядом ревет революция" (Индия)
Лучший анимационный фильм
- "Ину-О: Рождение легенды"
- "Кот в сапогах: Последнее желание"
- "Марсель, ракушка в ботинках"
- "Пиноккио Гильермо дель Торо"
- "Я краснею"
Лучший драматический сериал
- "Корона"
- "Дом Дракона"
- "Лучше позвоните Солу"
- "Озарк"
- "Разделение"
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Эмма Д'Арси ("Дом Дракона)
- Лора Линни ("Озарк")
- Имелда Стонтон ("Корона")
- Хиллари Свонк ("Аляска Дейли")
- Зендея ("Эйфория")
Лучший актер в драматическом сериале
- Джефф Бриджес ("Старик")
- Кевин Костнер ("Йеллоустоун")
- Диего Луна ("Андор")
- Боб Оденкерк ("Лучше позвоните Солу")
- Адам Скотт ("Разделение")
Лучший комедийный сериал/мюзикл
- "Медведь"
- "Начальная школа "Эбботт"
- "Убийства в одном доме"
- "Уэнздей"
- "Хитрость"
Лучший актер в комедийном сериале/мюзикле
- Дональд Гловер ("Атланта")
- Билл Гейдер ("Барри")
- Стив Мартин ("Убийства в одном здании")
- Мартин Шорт ("Убийства в одном здании")
- Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
Лучшая актриса в комедийном сериале/мюзикле
- Квинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт")
- Кейли Куоко ("Стюардесса")
- Селена Гомес ("Убийства в одном здании")
- Дженна Ортега ("Уэнздей")
- Джин Смарт ("Хаки")
Лучший мини-сериал, антология или телефильм
- "Белый Лотос"
- "Выбывшая"
- "Монстр: История Джеффри Дамера"
- "Пэм и Томми"
- "Черная птица"
Лучший режиссер
- Дэн Кван, Дэниел Шайнерт ("Все везде и сразу")
- Джеймс Кэмерон ("Аватар: Путь воды")
- Баз Лурман ("Элвис")
- Мартин МакДона ("Банши Инишерина")
- Стивен Спилберг ("Фабельманы")
Лучший сценарий
- "Банши Инишерина" (Мартин МакДона)
- "Все везде и сразу" (Дэн Кван, Дэниел Шайнерт)
- "Говорят женщины" (Сара Полли)
- "ТАР" (Тодд Филд)
- "Фабельманы" (Стивен Спилберг, Тони Кушнер)
Премию "Золотой глобус" обычно называют репетицией "Оскара". Большинство картин, которые будут отмечены "Глобусом", часто получают желанную статуэтку самой главной кинопремии мира.
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