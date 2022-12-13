"Золотой глобус-2023": номинанты на престижную кинопремию

Стали известны имена претендентов на победу одной из самых престижных кинопремий – "Золотой глобус-2023". Лауреаты получат заветные статуэтки за заслуги телевидения и кинематографа.

Уже 80-я по счету церемония награждения состоится 10 января. Победителей объявят во время прямой трансляции на YouTube канале Golden Globes.

Предлагаем вашему вниманию имена счастливчиков, которым повезло попасть в список претендентов на победу. Именно кто-то из них получит заветную награду.

Номинанты на премию "Золотой глобус-2023"

Лучший драматический фильм

"Аватар: Путь воды"

"ТАР"

"Топ Ган: Мэверик"

"Фабельманы"

"Элвис"

Лучшая актриса в драматическом фильме

Кейт Бланшетт ("ТАР"(

Ана де Армас ("Блондинка")

Виола Дэвис ("Женщина-король")

Оливия Колман ("Империя света")

Мишель Уильямс ("Фабельманы")

Мишель Уильямс / Фото: Associated Press

Лучший актер в драматическом фильме

Остин Батлер ("Элвис")

Хью Джекман ("Сын")

Билл Найи ("Жить")

Джереми Поуп ("Проверка")

Брендан Фрейзер ("Кит")

Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

Лучшая комедия или мюзикл

"Банши Инишерина"

"Вавилон"

"Все везде и сразу"

"Ножи наголо: Стеклянная луковица"

"Треугольник печали"

Лучший актер в мюзикле или комедии

Адам Драйвер ("Белый шум")

Диего Калва ("Вавилон")

Дэниел Крейг ("Ножи наголо: Стеклянная луковица")

Рейф Файнс ("Меню")

Колин Фаррелл ("Банши Инишерина")

Колин Фаррелл / Фото: Associated Press

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

Мишель Йео ("Все везде и сразу")

Лесли Мэнвилл ("Миссис Харрис едет в Париж")

Марго Робби ("Вавилон")

Аня Тейлор-Джой ("Меню")

Эмма Томпсон ("Любовь по вызову")

Эмма Томпсон / Фото: Getty Images

Лучший иностранный фильм

"Аргентина, 1985" (Аргентина)

"Близко" (Бельгия)

"На Западном фронте без изменений" (Германия)

"Решение пойти" (Южная Корея)

"RRR: Рядом ревет революция" (Индия)

Лучший анимационный фильм

"Ину-О: Рождение легенды"

"Кот в сапогах: Последнее желание"

"Марсель, ракушка в ботинках"

"Пиноккио Гильермо дель Торо"

"Я краснею"

Лучший драматический сериал

"Корона"

"Дом Дракона"

"Лучше позвоните Солу"

"Озарк"

"Разделение"

Лучшая актриса в драматическом сериале

Эмма Д'Арси ("Дом Дракона)

Лора Линни ("Озарк")

Имелда Стонтон ("Корона")

Хиллари Свонк ("Аляска Дейли")

Зендея ("Эйфория")

Зендея / Фото: Associated Press

Лучший актер в драматическом сериале

Джефф Бриджес ("Старик")

Кевин Костнер ("Йеллоустоун")

Диего Луна ("Андор")

Боб Оденкерк ("Лучше позвоните Солу")

Адам Скотт ("Разделение")

Адам Скотт / Фото: Associated Press

Лучший комедийный сериал/мюзикл

"Медведь"

"Начальная школа "Эбботт"

"Убийства в одном доме"

"Уэнздей"

"Хитрость"

Лучший актер в комедийном сериале/мюзикле

Дональд Гловер ("Атланта")

Билл Гейдер ("Барри")

Стив Мартин ("Убийства в одном здании")

Мартин Шорт ("Убийства в одном здании")

Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Джереми Аллен Уайт / Фото: Associated Press

Лучшая актриса в комедийном сериале/мюзикле

Квинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт")

Кейли Куоко ("Стюардесса")

Селена Гомес ("Убийства в одном здании")

Дженна Ортега ("Уэнздей")

Джин Смарт ("Хаки")

Джин Смарт / Фото: Associated Press

Лучший мини-сериал, антология или телефильм

"Белый Лотос"

"Выбывшая"

"Монстр: История Джеффри Дамера"

"Пэм и Томми"

"Черная птица"

Лучший режиссер

Дэн Кван, Дэниел Шайнерт ("Все везде и сразу")

Джеймс Кэмерон ("Аватар: Путь воды")

Баз Лурман ("Элвис")

Мартин МакДона ("Банши Инишерина")

Стивен Спилберг ("Фабельманы")

Лучший сценарий

"Банши Инишерина" (Мартин МакДона)

"Все везде и сразу" (Дэн Кван, Дэниел Шайнерт)

"Говорят женщины" (Сара Полли)

"ТАР" (Тодд Филд)

"Фабельманы" (Стивен Спилберг, Тони Кушнер)

Премию "Золотой глобус" обычно называют репетицией "Оскара". Большинство картин, которые будут отмечены "Глобусом", часто получают желанную статуэтку самой главной кинопремии мира.

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