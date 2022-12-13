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"Золотой глобус-2023": номинанты на престижную кинопремию

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
157
Время на прочтение
3 мин
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"Золотой глобус-2023": номинанты на престижную кинопремию

Фото: Associated Press

Церемония награждения пройдет уже 10 января.

Стали известны имена претендентов на победу одной из самых престижных кинопремий – "Золотой глобус-2023". Лауреаты получат заветные статуэтки за заслуги телевидения и кинематографа.

Уже 80-я по счету церемония награждения состоится 10 января. Победителей объявят во время прямой трансляции на YouTube канале Golden Globes.

Предлагаем вашему вниманию имена счастливчиков, которым повезло попасть в список претендентов на победу. Именно кто-то из них получит заветную награду.

Номинанты на премию "Золотой глобус-2023"

Лучший драматический фильм

  • "Аватар: Путь воды"
  • "ТАР"
  • "Топ Ган: Мэверик"
  • "Фабельманы"
  • "Элвис"

Лучшая актриса в драматическом фильме

  • Кейт Бланшетт ("ТАР"(
  • Ана де Армас ("Блондинка")
  • Виола Дэвис ("Женщина-король")
  • Оливия Колман ("Империя света")
  • Мишель Уильямс ("Фабельманы")
Мишель Уильямс / © Associated Press
Мишель Уильямс / Фото: Associated Press

Лучший актер в драматическом фильме

  • Остин Батлер ("Элвис")
  • Хью Джекман ("Сын")
  • Билл Найи ("Жить")
  • Джереми Поуп ("Проверка")
  • Брендан Фрейзер ("Кит")
Брендан Фрейзер / © Associated Press
Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

Лучшая комедия или мюзикл

  • "Банши Инишерина"
  • "Вавилон"
  • "Все везде и сразу"
  • "Ножи наголо: Стеклянная луковица"
  • "Треугольник печали"

Лучший актер в мюзикле или комедии

  • Адам Драйвер ("Белый шум")
  • Диего Калва ("Вавилон")
  • Дэниел Крейг ("Ножи наголо: Стеклянная луковица")
  • Рейф Файнс ("Меню")
  • Колин Фаррелл ("Банши Инишерина")
Колин Фаррелл / © Associated Press
Колин Фаррелл / Фото: Associated Press

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

  • Мишель Йео ("Все везде и сразу")
  • Лесли Мэнвилл ("Миссис Харрис едет в Париж")
  • Марго Робби ("Вавилон")
  • Аня Тейлор-Джой ("Меню")
  • Эмма Томпсон ("Любовь по вызову")
Эмма Томпсон / © Getty Images
Эмма Томпсон / Фото: Getty Images

Лучший иностранный фильм

  • "Аргентина, 1985" (Аргентина)
  • "Близко" (Бельгия)
  • "На Западном фронте без изменений" (Германия)
  • "Решение пойти" (Южная Корея)
  • "RRR: Рядом ревет революция" (Индия)

Лучший анимационный фильм

  • "Ину-О: Рождение легенды"
  • "Кот в сапогах: Последнее желание"
  • "Марсель, ракушка в ботинках"
  • "Пиноккио Гильермо дель Торо"
  • "Я краснею"

Лучший драматический сериал

  • "Корона"
  • "Дом Дракона"
  • "Лучше позвоните Солу"
  • "Озарк"
  • "Разделение"

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Эмма Д'Арси ("Дом Дракона)
  • Лора Линни ("Озарк")
  • Имелда Стонтон ("Корона")
  • Хиллари Свонк ("Аляска Дейли")
  • Зендея ("Эйфория")
Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

Лучший актер в драматическом сериале

  • Джефф Бриджес ("Старик")
  • Кевин Костнер ("Йеллоустоун")
  • Диего Луна ("Андор")
  • Боб Оденкерк ("Лучше позвоните Солу")
  • Адам Скотт ("Разделение")
Адам Скотт / © Associated Press
Адам Скотт / Фото: Associated Press

Лучший комедийный сериал/мюзикл

  • "Медведь"
  • "Начальная школа "Эбботт"
  • "Убийства в одном доме"
  • "Уэнздей"
  • "Хитрость"

Лучший актер в комедийном сериале/мюзикле

  • Дональд Гловер ("Атланта")
  • Билл Гейдер ("Барри")
  • Стив Мартин ("Убийства в одном здании")
  • Мартин Шорт ("Убийства в одном здании")
  • Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
Джереми Аллен Уайт / © Associated Press
Джереми Аллен Уайт / Фото: Associated Press

Лучшая актриса в комедийном сериале/мюзикле

  • Квинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт")
  • Кейли Куоко ("Стюардесса")
  • Селена Гомес ("Убийства в одном здании")
  • Дженна Ортега ("Уэнздей")
  • Джин Смарт ("Хаки")
Джин Смарт / © Associated Press
Джин Смарт / Фото: Associated Press

Лучший мини-сериал, антология или телефильм

  • "Белый Лотос"
  • "Выбывшая"
  • "Монстр: История Джеффри Дамера"
  • "Пэм и Томми"
  • "Черная птица"

Лучший режиссер

  • Дэн Кван, Дэниел Шайнерт ("Все везде и сразу")
  • Джеймс Кэмерон ("Аватар: Путь воды")
  • Баз Лурман ("Элвис")
  • Мартин МакДона ("Банши Инишерина")
  • Стивен Спилберг ("Фабельманы")

Лучший сценарий

  • "Банши Инишерина" (Мартин МакДона)
  • "Все везде и сразу" (Дэн Кван, Дэниел Шайнерт)
  • "Говорят женщины" (Сара Полли)
  • "ТАР" (Тодд Филд)
  • "Фабельманы" (Стивен Спилберг, Тони Кушнер)

Премию "Золотой глобус" обычно называют репетицией "Оскара". Большинство картин, которые будут отмечены "Глобусом", часто получают желанную статуэтку самой главной кинопремии мира.

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