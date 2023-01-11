"Золотой глобус-2023" получил индийский фильм: картину снимали в Киеве, а танцы ставила Шоптенко

Индийский боевик "RRR: Рядом ревет революция" завоевал статуэтку "Золотого глобуса-2023" в номинации "Лучшая оригинальная песня", в частности речь идет о песне Naatu Naatu, которую исполняют Рахул Сиплигундж и Каала Бхайрава.

Но, как оказалось, у фильма есть украинские корни тоже. В частности, некоторые сцены снимали в столице Украины, а именно возле Мариинского дворца. Кадры, снятые в Киеве в 2021 году, можно увидеть на 52-й минуте боевика. Между тем, трек Naatu Naatu сопровождает сцену свадьбы, которую снимали в Украине.

Фото: скриншот с видео

Это еще не все. В сцене, где приняли участие 300 актеров, оркестр и более 50 танцовщиков, показывали танцы. Хореографиней-постановщицей на площадке была Елена Шоптенко, а вторым хореографом стал Макс Леонов.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Отметим, 80-я церемония вручения премии "Золотой глобус" отгремела в ночь на 11 января. Сюрпризом мероприятия стало мощное выступление президента Украины Владимира Зеленского, которое записали заранее и транслировали на экране. Присутствовавшие в зале зрители поддержали главнокомандующего громкими аплодисментами.

Также редакция сайта ТСН.ua собрала полный список лауреатов одной из главных кинопремий "Золотой глобус".

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