"Золотой глобус-2024": список всех номинантов на престижную кинопремию

Церемония вручения наград состоится 7 января.
Сегодня, 11 декабря, стало известно, кто будет бороться за статуэтку престижной кинопремии "Золотой глобус-2024".
Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) объявила полный список номинантов, у которых есть все шансы получить престижную кинонаграду.
Самая 81-я по счету церемония награждения состоится уже 7 января. Имена лауреатов объявят во время прямой трансляции на YouTube канале Golden Globes.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться со списком номинантов на престижную кинопремию.
Номинанты на премию "Золотой глобус-2024"
Лучший драматический фильм
- "Анатомия падения"
- "Убийцы цветочного полнолуния"
- "Оппенгеймер"
- "Прошлые жизни"
- "Маэстро"
- "Зона интересов"
Лучшая актриса в драматическом фильме
- Лили Гледстоун ("Убийцы цветочного полнолуния")
- Кэри Маллиган ("Маэстро")
- Сандра Гюллер ("Анатомия падения")
- Аннетт Беннинг ("Наяд")
- Грета Ли ("Прошедшие жизни")
- Кейли Спейни ("Присцилла")
Лучший актер в драматическом фильме
- Брэдли Купер ("Маэстро")
- Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")
- Леонардо Ди Каприо ("Убийцы цветочного полнолуния")
- Колман Доминго ("Растин")
- Эндрю Скотт ("Незнакомцы")
- Барри Кеоган ("Солтберн")
Лучшая комедия или мюзикл
- "Барби"
- "Бедные-несчатные"
- "Американское чтиво"
- "Оставленные"
- "Май, декабрь"
- "Эйр"
Лучший актер в мюзикле или комедии
- Николас Кейдж ("Сценарий мечты")
- Тимоти Шаламе ("Вонка")
- Мэтт Дэймон ("Эйр")
- Пол Джаматти ("Оставленные")
- Хоакин Феникс ("Все страхи Бо")
- Джеффри Райт ("Американское чтиво")
Лучшая актриса в мюзикле или комедии
- Фэнтейжа Баррино ("Цвет лиловый")
- Дженнифер Лоуренс ("Без образ")
- Натали Портман ("Май, декабрь")
- Альма Пейсти ("Опавшие листья")
- Марго Робби ("Барби")
- Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")
Лучший международный фильм
- "Анатомия падения"
- "Зона интересов"
- "Опавшие листья"
- "Прошлые жизни"
- "Снежное братство"
- "Я – капитан"
Лучший анимационный фильм
- "Мальчик и птица"
- "Стихии"
- "Человек-паук: Паутина вселенных"
- "Братья Супер Марио в кино"
- "Судзумэ"
- "Заветное желание"
Лучший драматический сериал
- "1923"
- "Корона"
- "Дипломат"
- "Последний из нас"
- "Утреннее шоу"
- "Наследники"
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Гелен Миррен ("1923")
- Белла Рэмси ("Последние из нас")
- Кэри Рассел ("Дипломат")
- Сара Снук ("Наследники")
- Имельда Стонтон ("Корона")
- Эмма Стоун "Проклятие")
Лучший актер в драматическом сериале
- Педро Паскаль ("Последний из нас")
- Киран Калкин ("Наследники")
- Джереми Стронг ("Наследники")
- Брайан Кокс ("Наследники")
- Гарри Олдман ("Медленные лошади")
- Доминик Вест ("Корона")
Лучший комедийный сериал или мюзикл
- "Медведь"
- "Тед Лассо"
- "Начальная школа "Эббот"
- "Быть присяжным"
- "Убийства в одном здании"
- "Барри"
Лучший актер в комедийном сериале или мюзикле
- Билл Хейдер ("Барри")
- Стив Мартин ("Убийства в одном здании")
- Мартин Шорт ("Убийства в одном здании")
- Джейсон Сигел ("Правдивая терапия")
- Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
- Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле
- Айо Эдебири ("Медведь")
- Наташа Лионн ("Покерфейс")
- Квинта Брансон ("Начальная школа "Эббот")
- Рейчел Броснахан ("Удивительная миссис Майзел")
- Селена Гомес ("Убийства в одном здании")
- Эль Фаннинг ("Большая")
Лучший минисериал, антология или телефильм
- "Грызня"
- "Уроки химии"
- "Дейзи Джонс и the Six"
- "Весь невидимый нам свет"
- "Попутчики"
- "Фарго"
Лучший режиссер
- Брэдли Купер ("Маэстро")
- Грета Гервиг ("Барби")
- Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные")
- Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")
- Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочного полнолуния")
- Селин Сонг ("Прошедшие жизни")
Лучший сценарий
- "Барби" (Грета Гервиг, Ноа Баумбах)
- "Бедные-несчастные" (Тони Макнамара)
- "Оппенгеймер" (Кристофер Нолан)
- "Убийцы цветочного полнолуния" (Эрик Рот, Мартин Скорсезе)
- "Прошедшие жизни" (Селин Сонг)
- "Анатомия падения" (Жюстин Трие, Артур Арари)
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