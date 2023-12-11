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"Золотой глобус-2024": список всех номинантов на престижную кинопремию

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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242
Время на прочтение
3 мин
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"Золотой глобус-2024": список всех номинантов на престижную кинопремию

Киллиан Мерфи, Марго Робби / Фото: Associated Press

Церемония вручения наград состоится 7 января.

Сегодня, 11 декабря, стало известно, кто будет бороться за статуэтку престижной кинопремии "Золотой глобус-2024".

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) объявила полный список номинантов, у которых есть все шансы получить престижную кинонаграду.

Самая 81-я по счету церемония награждения состоится уже 7 января. Имена лауреатов объявят во время прямой трансляции на YouTube канале Golden Globes.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться со списком номинантов на престижную кинопремию.

Номинанты на премию "Золотой глобус-2024"

Лучший драматический фильм

  • "Анатомия падения"
  • "Убийцы цветочного полнолуния"
  • "Оппенгеймер"
  • "Прошлые жизни"
  • "Маэстро"
  • "Зона интересов"

Лучшая актриса в драматическом фильме

  • Лили Гледстоун ("Убийцы цветочного полнолуния")
  • Кэри Маллиган ("Маэстро")
  • Сандра Гюллер ("Анатомия падения")
  • Аннетт Беннинг ("Наяд")
  • Грета Ли ("Прошедшие жизни")
  • Кейли Спейни ("Присцилла")
Кейли Спейни / © Associated Press
Кейли Спейни / Фото: Associated Press

Лучший актер в драматическом фильме

  • Брэдли Купер ("Маэстро")
  • Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")
  • Леонардо Ди Каприо ("Убийцы цветочного полнолуния")
  • Колман Доминго ("Растин")
  • Эндрю Скотт ("Незнакомцы")
  • Барри Кеоган ("Солтберн")
Барри Кеоган / © Associated Press
Барри Кеоган / Фото: Associated Press

Лучшая комедия или мюзикл

  • "Барби"
  • "Бедные-несчатные"
  • "Американское чтиво"
  • "Оставленные"
  • "Май, декабрь"
  • "Эйр"

Лучший актер в мюзикле или комедии

  • Николас Кейдж ("Сценарий мечты")
  • Тимоти Шаламе ("Вонка")
  • Мэтт Дэймон ("Эйр")
  • Пол Джаматти ("Оставленные")
  • Хоакин Феникс ("Все страхи Бо")
  • Джеффри Райт ("Американское чтиво")
Джеффри Райт / © Associated Press
Джеффри Райт / Фото: Associated Press

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

  • Фэнтейжа Баррино ("Цвет лиловый")
  • Дженнифер Лоуренс ("Без образ")
  • Натали Портман ("Май, декабрь")
  • Альма Пейсти ("Опавшие листья")
  • Марго Робби ("Барби")
  • Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")
Эмма Стоун / © Associated Press
Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Лучший международный фильм

  • "Анатомия падения"
  • "Зона интересов"
  • "Опавшие листья"
  • "Прошлые жизни"
  • "Снежное братство"
  • "Я – капитан"

Лучший анимационный фильм

  • "Мальчик и птица"
  • "Стихии"
  • "Человек-паук: Паутина вселенных"
  • "Братья Супер Марио в кино"
  • "Судзумэ"
  • "Заветное желание"

Лучший драматический сериал

  • "1923"
  • "Корона"
  • "Дипломат"
  • "Последний из нас"
  • "Утреннее шоу"
  • "Наследники"

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Гелен Миррен ("1923")
  • Белла Рэмси ("Последние из нас")
  • Кэри Рассел ("Дипломат")
  • Сара Снук ("Наследники")
  • Имельда Стонтон ("Корона")
  • Эмма Стоун "Проклятие")
Имельда Стонтон / © Associated Press
Имельда Стонтон / Фото: Associated Press

Лучший актер в драматическом сериале

  • Педро Паскаль ("Последний из нас")
  • Киран Калкин ("Наследники")
  • Джереми Стронг ("Наследники")
  • Брайан Кокс ("Наследники")
  • Гарри Олдман ("Медленные лошади")
  • Доминик Вест ("Корона")
Гарри Олдман / © Associated Press
Гарри Олдман / Фото: Associated Press

Лучший комедийный сериал или мюзикл

  • "Медведь"
  • "Тед Лассо"
  • "Начальная школа "Эббот"
  • "Быть присяжным"
  • "Убийства в одном здании"
  • "Барри"

Лучший актер в комедийном сериале или мюзикле

  • Билл Хейдер ("Барри")
  • Стив Мартин ("Убийства в одном здании")
  • Мартин Шорт ("Убийства в одном здании")
  • Джейсон Сигел ("Правдивая терапия")
  • Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
  • Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
Джереми Аллен Уайт / © Associated Press
Джереми Аллен Уайт / Фото: Associated Press

Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле

  • Айо Эдебири ("Медведь")
  • Наташа Лионн ("Покерфейс")
  • Квинта Брансон ("Начальная школа "Эббот")
  • Рейчел Броснахан ("Удивительная миссис Майзел")
  • Селена Гомес ("Убийства в одном здании")
  • Эль Фаннинг ("Большая")
Эль Фаннинг / © Associated Press
Эль Фаннинг / Фото: Associated Press

Лучший минисериал, антология или телефильм

  • "Грызня"
  • "Уроки химии"
  • "Дейзи Джонс и the Six"
  • "Весь невидимый нам свет"
  • "Попутчики"
  • "Фарго"

Лучший режиссер

  • Брэдли Купер ("Маэстро")
  • Грета Гервиг ("Барби")
  • Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные")
  • Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")
  • Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочного полнолуния")
  • Селин Сонг ("Прошедшие жизни")
Селин Сонг / © Associated Press
Селин Сонг / Фото: Associated Press

Лучший сценарий

  • "Барби" (Грета Гервиг, Ноа Баумбах)
  • "Бедные-несчастные" (Тони Макнамара)
  • "Оппенгеймер" (Кристофер Нолан)
  • "Убийцы цветочного полнолуния" (Эрик Рот, Мартин Скорсезе)
  • "Прошедшие жизни" (Селин Сонг)
  • "Анатомия падения" (Жюстин Трие, Артур Арари)

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Дата публикации
Просмотры
242
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