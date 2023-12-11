"Золотой глобус-2024": список всех номинантов на престижную кинопремию

Сегодня, 11 декабря, стало известно, кто будет бороться за статуэтку престижной кинопремии "Золотой глобус-2024".

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) объявила полный список номинантов, у которых есть все шансы получить престижную кинонаграду.

Самая 81-я по счету церемония награждения состоится уже 7 января. Имена лауреатов объявят во время прямой трансляции на YouTube канале Golden Globes.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться со списком номинантов на престижную кинопремию.

Номинанты на премию "Золотой глобус-2024"

Лучший драматический фильм

"Анатомия падения"

"Убийцы цветочного полнолуния"

"Оппенгеймер"

"Прошлые жизни"

"Маэстро"

"Зона интересов"

Лучшая актриса в драматическом фильме

Лили Гледстоун ("Убийцы цветочного полнолуния")

Кэри Маллиган ("Маэстро")

Сандра Гюллер ("Анатомия падения")

Аннетт Беннинг ("Наяд")

Грета Ли ("Прошедшие жизни")

Кейли Спейни ("Присцилла")

Кейли Спейни / Фото: Associated Press

Лучший актер в драматическом фильме

Брэдли Купер ("Маэстро")

Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")

Леонардо Ди Каприо ("Убийцы цветочного полнолуния")

Колман Доминго ("Растин")

Эндрю Скотт ("Незнакомцы")

Барри Кеоган ("Солтберн")

Барри Кеоган / Фото: Associated Press

Лучшая комедия или мюзикл

"Барби"

"Бедные-несчатные"

"Американское чтиво"

"Оставленные"

"Май, декабрь"

"Эйр"

Лучший актер в мюзикле или комедии

Николас Кейдж ("Сценарий мечты")

Тимоти Шаламе ("Вонка")

Мэтт Дэймон ("Эйр")

Пол Джаматти ("Оставленные")

Хоакин Феникс ("Все страхи Бо")

Джеффри Райт ("Американское чтиво")

Джеффри Райт / Фото: Associated Press

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

Фэнтейжа Баррино ("Цвет лиловый")

Дженнифер Лоуренс ("Без образ")

Натали Портман ("Май, декабрь")

Альма Пейсти ("Опавшие листья")

Марго Робби ("Барби")

Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Лучший международный фильм

"Анатомия падения"

"Зона интересов"

"Опавшие листья"

"Прошлые жизни"

"Снежное братство"

"Я – капитан"

Лучший анимационный фильм

"Мальчик и птица"

"Стихии"

"Человек-паук: Паутина вселенных"

"Братья Супер Марио в кино"

"Судзумэ"

"Заветное желание"

Лучший драматический сериал

"1923"

"Корона"

"Дипломат"

"Последний из нас"

"Утреннее шоу"

"Наследники"

Лучшая актриса в драматическом сериале

Гелен Миррен ("1923")

Белла Рэмси ("Последние из нас")

Кэри Рассел ("Дипломат")

Сара Снук ("Наследники")

Имельда Стонтон ("Корона")

Эмма Стоун "Проклятие")

Имельда Стонтон / Фото: Associated Press

Лучший актер в драматическом сериале

Педро Паскаль ("Последний из нас")

Киран Калкин ("Наследники")

Джереми Стронг ("Наследники")

Брайан Кокс ("Наследники")

Гарри Олдман ("Медленные лошади")

Доминик Вест ("Корона")

Гарри Олдман / Фото: Associated Press

Лучший комедийный сериал или мюзикл

"Медведь"

"Тед Лассо"

"Начальная школа "Эббот"

"Быть присяжным"

"Убийства в одном здании"

"Барри"

Лучший актер в комедийном сериале или мюзикле

Билл Хейдер ("Барри")

Стив Мартин ("Убийства в одном здании")

Мартин Шорт ("Убийства в одном здании")

Джейсон Сигел ("Правдивая терапия")

Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")

Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Джереми Аллен Уайт / Фото: Associated Press

Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле

Айо Эдебири ("Медведь")

Наташа Лионн ("Покерфейс")

Квинта Брансон ("Начальная школа "Эббот")

Рейчел Броснахан ("Удивительная миссис Майзел")

Селена Гомес ("Убийства в одном здании")

Эль Фаннинг ("Большая")

Эль Фаннинг / Фото: Associated Press

Лучший минисериал, антология или телефильм

"Грызня"

"Уроки химии"

"Дейзи Джонс и the Six"

"Весь невидимый нам свет"

"Попутчики"

"Фарго"

Лучший режиссер

Брэдли Купер ("Маэстро")

Грета Гервиг ("Барби")

Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные")

Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")

Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочного полнолуния")

Селин Сонг ("Прошедшие жизни")

Селин Сонг / Фото: Associated Press

Лучший сценарий

"Барби" (Грета Гервиг, Ноа Баумбах)

"Бедные-несчастные" (Тони Макнамара)

"Оппенгеймер" (Кристофер Нолан)

"Убийцы цветочного полнолуния" (Эрик Рот, Мартин Скорсезе)

"Прошедшие жизни" (Селин Сонг)

"Анатомия падения" (Жюстин Трие, Артур Арари)

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