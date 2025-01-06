"Золотой глобус-2025": полный список всех лауреатов престижной кинопремии

В США отгремела 82-я церемония вручения кинонаград "Золотой глобус".

Премия порадовала интересными событиями. В частности, 62-летняя актриса Деми Мур получила свой первый "Золотой глобус", Зендея спровоцировала слухи о помолвке, а Вин Дизель не упустил случая подколоть Дуэйна Джонсона.

Что касается побед, то лидером по количеству статуэток стал французский фильм "Эмилия Перес" от режиссера Жака Одиара. Лента заняла первое место сразу в десяти номинациях. Далее лидируют фильмы "Бруталист" и "Конклав" – семь и шесть статуэток соответственно.

С полным списком победителей "Золотого глобуса-2025" можно ознакомиться на официальном сайте кинопремии. Тем временем редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, кто завоевал первые места в самых главных номинациях.

Победители премии "Золотой глобус-2025"

Лучший драматический фильм: "Бруталист"

Лучшая актриса в драматическом фильме: Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")

Лучший актер в драматическом фильме: Эдриен Броуди ("Бруталист")

Эдриен Броуди / Фото: Associated Press

Лучшая комедия или мюзикл: "Эмилия Перес"

Лучший актер в мюзикле или комедии: Себастиан Стэн ("Другой человек")

Лучшая актриса в мюзикле или комедии: Деми Мур ("Субстанция")

Деми Мур / Фото: Associated Press

Лучший международный фильм: "Эмилия Перес" (Франция)

Лучший анимационный фильм: "Поток"

Лучший драматический сериал: "Сегун"

Лучшая актриса в драматическом сериале: Анна Саваи ("Сегун")

Лучший актер в драматическом сериале: Хироюки Санада ("Сегун")

Хироюки Санада / Фото: Associated Press

Лучший комедийный сериал или мюзикл: "Хитрости"

Лучший актер в комедийном сериале или мюзикле: Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле: Джин Смарт ("Хитрости")

Джин Смарт / Фото: Associated Press

Лучший минисериал, антология или телефильм: "Олененок"

Лучший режиссер: Брэди Корбет ("Бруталист")

Лучший сценарий: "Конклав" (Питер Строган)

Отметим, "Золотой глобус" открывает сезон кинопремий. Уже в скором времени состоится главное событие в мире кино — "Оскар". Однако благодаря "Золотому глобусу" можно предположить, кто из актеров может получить заветную статуэтку. К слову, премию называют репетицией "Оскара", ведь победители часто совпадают.

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