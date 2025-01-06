"Золотой глобус-2025": полный список всех лауреатов престижной кинопремии

Лидером среди полученных статуэток стал французский фильм "Эмилия Перес".
В США отгремела 82-я церемония вручения кинонаград "Золотой глобус".
Премия порадовала интересными событиями. В частности, 62-летняя актриса Деми Мур получила свой первый "Золотой глобус", Зендея спровоцировала слухи о помолвке, а Вин Дизель не упустил случая подколоть Дуэйна Джонсона.
Что касается побед, то лидером по количеству статуэток стал французский фильм "Эмилия Перес" от режиссера Жака Одиара. Лента заняла первое место сразу в десяти номинациях. Далее лидируют фильмы "Бруталист" и "Конклав" – семь и шесть статуэток соответственно.
С полным списком победителей "Золотого глобуса-2025" можно ознакомиться на официальном сайте кинопремии. Тем временем редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, кто завоевал первые места в самых главных номинациях.
Победители премии "Золотой глобус-2025"
Лучший драматический фильм: "Бруталист"
Лучшая актриса в драматическом фильме: Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")
Лучший актер в драматическом фильме: Эдриен Броуди ("Бруталист")
Лучшая комедия или мюзикл: "Эмилия Перес"
Лучший актер в мюзикле или комедии: Себастиан Стэн ("Другой человек")
Лучшая актриса в мюзикле или комедии: Деми Мур ("Субстанция")
Лучший международный фильм: "Эмилия Перес" (Франция)
Лучший анимационный фильм: "Поток"
Лучший драматический сериал: "Сегун"
Лучшая актриса в драматическом сериале: Анна Саваи ("Сегун")
Лучший актер в драматическом сериале: Хироюки Санада ("Сегун")
Лучший комедийный сериал или мюзикл: "Хитрости"
Лучший актер в комедийном сериале или мюзикле: Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле: Джин Смарт ("Хитрости")
Лучший минисериал, антология или телефильм: "Олененок"
Лучший режиссер: Брэди Корбет ("Бруталист")
Лучший сценарий: "Конклав" (Питер Строган)
Отметим, "Золотой глобус" открывает сезон кинопремий. Уже в скором времени состоится главное событие в мире кино — "Оскар". Однако благодаря "Золотому глобусу" можно предположить, кто из актеров может получить заветную статуэтку. К слову, премию называют репетицией "Оскара", ведь победители часто совпадают.
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