"Золотой глобус-2026": полный список всех лауреатов престижной кинопремии
Во время церемонии были отмечены лучшие фильмы, сериалы и актеры года.
В ночь на 12 января в Лос-Анджелесе состоялась 83-я церемония вручения премии "Золотой глобус", которую традиционно присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы.
Торжества принимал один из отелей в Беверли-Хиллз, где и объявили имена победителей сезона. Абсолютным фаворитом среди полнометражных лент стала работа Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой". Фильм завоевал сразу четыре статуэтки, в частности в ключевых номинациях - лучший фильм (комедия или мюзикл), лучшая режиссура, лучший сценарий и лучшая женская роль второго плана. В целом лента была представлена в девяти категориях.
В драматическом сегменте победу одержала картина "Гамнет" режиссера Хлои Джао, которая была признана лучшим драматическим фильмом года.
Среди телепроектов наибольший резонанс вызвал мини-сериал "Юношество", забравший четыре награды, включая звание лучшего мини-сериала. Лучшим драматическим сериалом жюри назвало "Питт", а в комедийном направлении победил сериал "Киностудия".
Церемония 2026 года также запомнилась появлением двух новых номинаций. Впервые "Золотой глобус" отметил подкасты и телевизионные стендап-спешлы. Дебютные награды получили Эми Полер и Рики Джервейс.
Лауреаты премии "Золотой глобус-2026"
Лучший драматический фильм - "Гамнет"
Лучший фильм (комедия или мюзикл) - "Битва за битвой"
Лучший актер в драматическом фильме - Вагнер Моура ("Тайный агент")
Лучшая актриса в драматическом фильме - Джесси Бакли ("Гамнет")
Лучший фильм на иностранном языке - "Тайный агент" (Бразилия)
Лучший анимационный фильм - "Кейпоп-охотницы на демонов"
Лучший режиссер - Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")
Лучший актер в комедии или мюзикле - Тимоти Шаламе ("Марти Суприм: Гений комбинаций")
Лучшая актриса в комедии или мюзикле - Роуз Бирн ("Я не железная")
Лучшие кассовые и кинематографические достижения - "Грешники"
Лучший сценарий - Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")
Лучшая оригинальная песня - Golden ("Кейпоп-охотницы на демонов")
Лучшая музыка - Людвиг Йоранссон ("Грешники")
Лучший актер второго плана - Стеллан Скашгорд ("Сентиментальная ценность")
Лучшая актриса второго плана - Теяна Тейлор ("Битва за битвой")
Телесериалы и телевизионные проекты
Лучший сериал (комедия или мюзикл) - "Киностудия"
Лучший мини-сериал - "Юношество"
Лучший драматический сериал - "Питт"
Лучшая актриса в драматическом сериале - Рэй Сигорн ("Единственная")
Лучшая актриса второго плана в сериале - Эрин Доэрти ("Юношество")
Лучший актер второго плана в сериале - Оуэн Купер ("Юношество")
Лучший актер в мини-сериале - Стивен Грэм ("Юношество")
Лучшая актриса в мини-сериале - Мишель Уильямс ("Умереть ради секса")
Лучший актер в комедийном сериале - Сет Роген ("Киностудия")
Лучшая актриса в комедийном сериале - Джин Смарт ("Хитрости")
Лучший актер в драматическом сериале - Ноа Уайли ("Питт")
Лучшая стендап-комедия на телевидении - Рики Джервейс ("Смертность")
Лучший подкаст - "Good Hang with Amy Poehler"
