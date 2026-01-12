"Золотой глобус-2026": полный список всех лауреатов престижной кинопремии

Золотой глобус-2026 - актеры сериала "Юношество" / © Associated Press

В ночь на 12 января в Лос-Анджелесе состоялась 83-я церемония вручения премии "Золотой глобус", которую традиционно присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы.

Торжества принимал один из отелей в Беверли-Хиллз, где и объявили имена победителей сезона. Абсолютным фаворитом среди полнометражных лент стала работа Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой". Фильм завоевал сразу четыре статуэтки, в частности в ключевых номинациях - лучший фильм (комедия или мюзикл), лучшая режиссура, лучший сценарий и лучшая женская роль второго плана. В целом лента была представлена в девяти категориях.

В драматическом сегменте победу одержала картина "Гамнет" режиссера Хлои Джао, которая была признана лучшим драматическим фильмом года.

Среди телепроектов наибольший резонанс вызвал мини-сериал "Юношество", забравший четыре награды, включая звание лучшего мини-сериала. Лучшим драматическим сериалом жюри назвало "Питт", а в комедийном направлении победил сериал "Киностудия".

"Киностудия" / © Associated Press

Церемония 2026 года также запомнилась появлением двух новых номинаций. Впервые "Золотой глобус" отметил подкасты и телевизионные стендап-спешлы. Дебютные награды получили Эми Полер и Рики Джервейс.

Лауреаты премии "Золотой глобус-2026"

Лучший драматический фильм - "Гамнет"

Лучший фильм (комедия или мюзикл) - "Битва за битвой" «Битва за битвой» / © Associated Press

Лучший актер в драматическом фильме - Вагнер Моура ("Тайный агент") Вагнер Моура / © Associated Press

Лучшая актриса в драматическом фильме - Джесси Бакли ("Гамнет") “Гамнет” / © Associated Press

Лучший фильм на иностранном языке - "Тайный агент" (Бразилия)

Лучший анимационный фильм - "Кейпоп-охотницы на демонов"

Лучший режиссер - Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")

Лучший актер в комедии или мюзикле - Тимоти Шаламе ("Марти Суприм: Гений комбинаций") Тимоти Шаламе / © Associated Press

Лучшая актриса в комедии или мюзикле - Роуз Бирн ("Я не железная")

Лучшие кассовые и кинематографические достижения - "Грешники"

Лучший сценарий - Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")

Лучшая оригинальная песня - Golden ("Кейпоп-охотницы на демонов") Golden ("Кейпоп-охотницы на демонов") / © Associated Press

Лучшая музыка - Людвиг Йоранссон ("Грешники")

Лучший актер второго плана - Стеллан Скашгорд ("Сентиментальная ценность")

Лучшая актриса второго плана - Теяна Тейлор ("Битва за битвой") Теяна Тейлор / © Associated Press

Телесериалы и телевизионные проекты

Лучший сериал (комедия или мюзикл) - "Киностудия"

Лучший мини-сериал - "Юношество"

Лучший драматический сериал - "Питт" «Питт» / © Associated Press

Лучшая актриса в драматическом сериале - Рэй Сигорн ("Единственная") Рэй Сигорн / © Associated Press

Лучшая актриса второго плана в сериале - Эрин Доэрти ("Юношество")

Лучший актер второго плана в сериале - Оуэн Купер ("Юношество")

Лучший актер в мини-сериале - Стивен Грэм ("Юношество") «Юношество» / © Associated Press Стивен Грэм / © Associated Press Лучшая актриса в мини-сериале - Мишель Уильямс ("Умереть ради секса")

Лучший актер в комедийном сериале - Сет Роген ("Киностудия")

Лучшая актриса в комедийном сериале - Джин Смарт ("Хитрости") Джин Смарт / © Associated Press

Лучший актер в драматическом сериале - Ноа Уайли ("Питт")

Лучшая стендап-комедия на телевидении - Рики Джервейс ("Смертность")

Лучший подкаст - "Good Hang with Amy Poehler"

