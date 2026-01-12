ТСН в социальных сетях

"Золотой глобус-2026": полный список всех лауреатов престижной кинопремии

Во время церемонии были отмечены лучшие фильмы, сериалы и актеры года.

Золотой глобус-2026 - актеры сериала "Юношество"

Золотой глобус-2026 - актеры сериала "Юношество" / © Associated Press

В ночь на 12 января в Лос-Анджелесе состоялась 83-я церемония вручения премии "Золотой глобус", которую традиционно присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы.

Торжества принимал один из отелей в Беверли-Хиллз, где и объявили имена победителей сезона. Абсолютным фаворитом среди полнометражных лент стала работа Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой". Фильм завоевал сразу четыре статуэтки, в частности в ключевых номинациях - лучший фильм (комедия или мюзикл), лучшая режиссура, лучший сценарий и лучшая женская роль второго плана. В целом лента была представлена в девяти категориях.

В драматическом сегменте победу одержала картина "Гамнет" режиссера Хлои Джао, которая была признана лучшим драматическим фильмом года.

Среди телепроектов наибольший резонанс вызвал мини-сериал "Юношество", забравший четыре награды, включая звание лучшего мини-сериала. Лучшим драматическим сериалом жюри назвало "Питт", а в комедийном направлении победил сериал "Киностудия".

"Киностудия" / © Associated Press

"Киностудия" / © Associated Press

Церемония 2026 года также запомнилась появлением двух новых номинаций. Впервые "Золотой глобус" отметил подкасты и телевизионные стендап-спешлы. Дебютные награды получили Эми Полер и Рики Джервейс.

Лауреаты премии "Золотой глобус-2026"

  • Лучший драматический фильм - "Гамнет"

  • Лучший фильм (комедия или мюзикл) - "Битва за битвой"

    «Битва за битвой» / © Associated Press

    «Битва за битвой» / © Associated Press

  • Лучший актер в драматическом фильме - Вагнер Моура ("Тайный агент")

    Вагнер Моура / © Associated Press

    Вагнер Моура / © Associated Press

  • Лучшая актриса в драматическом фильме - Джесси Бакли ("Гамнет")

    “Гамнет” / © Associated Press

    “Гамнет” / © Associated Press

  • Лучший фильм на иностранном языке - "Тайный агент" (Бразилия)

  • Лучший анимационный фильм - "Кейпоп-охотницы на демонов"

  • Лучший режиссер - Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")

  • Лучший актер в комедии или мюзикле - Тимоти Шаламе ("Марти Суприм: Гений комбинаций")

    Тимоти Шаламе / © Associated Press

    Тимоти Шаламе / © Associated Press

  • Лучшая актриса в комедии или мюзикле - Роуз Бирн ("Я не железная")

  • Лучшие кассовые и кинематографические достижения - "Грешники"

  • Лучший сценарий - Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")

  • Лучшая оригинальная песня - Golden ("Кейпоп-охотницы на демонов")

    Golden ("Кейпоп-охотницы на демонов") / © Associated Press

    Golden ("Кейпоп-охотницы на демонов") / © Associated Press

  • Лучшая музыка - Людвиг Йоранссон ("Грешники")

  • Лучший актер второго плана - Стеллан Скашгорд ("Сентиментальная ценность")

  • Лучшая актриса второго плана - Теяна Тейлор ("Битва за битвой")

    Теяна Тейлор / © Associated Press

    Теяна Тейлор / © Associated Press

Телесериалы и телевизионные проекты

  • Лучший сериал (комедия или мюзикл) - "Киностудия"

  • Лучший мини-сериал - "Юношество"

  • Лучший драматический сериал - "Питт"

    «Питт» / © Associated Press

    «Питт» / © Associated Press

  • Лучшая актриса в драматическом сериале - Рэй Сигорн ("Единственная")

    Рэй Сигорн / © Associated Press

    Рэй Сигорн / © Associated Press

  • Лучшая актриса второго плана в сериале - Эрин Доэрти ("Юношество")

  • Лучший актер второго плана в сериале - Оуэн Купер ("Юношество")

  • Лучший актер в мини-сериале - Стивен Грэм ("Юношество")

    «Юношество» / © Associated Press

    «Юношество» / © Associated Press

    Стивен Грэм / © Associated Press

    Стивен Грэм / © Associated Press

    Лучшая актриса в мини-сериале - Мишель Уильямс ("Умереть ради секса")

  • Лучший актер в комедийном сериале - Сет Роген ("Киностудия")

  • Лучшая актриса в комедийном сериале - Джин Смарт ("Хитрости")

    Джин Смарт / © Associated Press

    Джин Смарт / © Associated Press

  • Лучший актер в драматическом сериале - Ноа Уайли ("Питт")

  • Лучшая стендап-комедия на телевидении - Рики Джервейс ("Смертность")

  • Лучший подкаст - "Good Hang with Amy Poehler"

Напомним, в Украине уже стартовал нацотбор на "Евровидение-2026". В этом году в жюри могла оказаться Джамала, но она отказалась от участия и рассекретила причину.

