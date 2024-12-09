Организаторы престижной кинопремии "Золотой глобус" объявили имена тех, кто претендует получить заветную статуэтку.

В списке номинантов неожиданно оказался известный российский актер Юрий Борисов. Он снялся в американской комедийной драме "Анора", сюжет которой тесно переплетается с русской культурой и СССР. Все бы ничего, но Юрий Борисов является довольно скандальной персоной.

К слову, актер является ярым поклонником российской пропаганды. В частности, он снимался в пропагандистских картинах, таких как "Калашников", и вовсе этого не сторонился. Кроме того Борисов поддержал оккупацию Россией украинского полуострова Крым, куда незаконно ездил. Что касается полномасштабной войны в Украине и преступлений РФ, то актер, конечно же, держит молчание. За такую позицию Юрий Борисов является фигурантом базы сайта "Миротворец". К слову, с началом полномасштабной войны Борисов часто находится в РФ и снимается там в пропагандистских картинах.

Юрий Борисов / Фото: Associated Press

К слову, в фильме "Анора" снялись и другие россияне – Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков. Однако они уже не попали в список претендентов на "Золотой глобус".

Напомним, недавно американская актриса Анджелина Джоли оскандалилась компанией с российским актером. Звезду Голливуда заметила все с тем же Юрием Борисовым.

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