Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Золотой глобус": полный список всех номинантов

"Золотой глобус": полный список всех номинантов

Кинопремия "Золотой глобус" / Фото: Associated Press

Церемония пройдет 5 января следующего года.

Уже в следующем году состоится престижная кинопремия "Золотой глобус", которая довольно часто точно предсказывает победителей "Оскара".

Сегодня, 9 декабря, голливудская ассоциация иностранной печати (HFPA) обнародовала список всех номинантов премии "Золотой глобус-2025". Так, уже 5 января во время церемонии награждения станут известны имена победителей. Ведущей шоу станет Никки Глейзер.

Тем временем редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться, какие фильмы и актеры уже совсем скоро сразятся за статус лучших.

Номинанты на премию "Золотой глобус-2025"

Лучший драматический фильм

  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Мальчишки из "Никеля"
  • "5 сентября"
  • "Бруталист"
  • "Полная неизвестность"
  • "Конклав"

Лучшая актриса в драматическом фильме

  • Николь Кидман ("Хорошая плохая девочка")
  • Памела Андерсон ("Последняя танцовщица")
  • Тильда Свинтон ("Соседняя комната")
  • Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")
  • Анджелина Джоли ("Мария")
  • Кейт Уинслет ("Ли")
Анджелина Джоли / © Associated Press
Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Лучший актер в драматическом фильме

  • Дэниел Крейг ("Квир")
  • Колман Доминго ("Синг-Синг")
  • Эдриан Броуди ("Бруталист")
  • Тимоти Шаламе ("Полная неизвестность")
  • Рейф Файнс ("Конклав")
  • Себастиан Стэн ("Ученик. История Трампа")

Лучшая комедия или мюзикл

  • "Субстанция"
  • "Wiked: Чародейка"
  • "Анора"
  • "Соперники"
  • "Эмилия Перес"
  • "Настоящая боль"

Лучший актер в мюзикле или комедии

  • Джесси Айзенберг ("Настоящая боль")
  • Джесси Племонс ("Виды доброты")
  • Глен Пауэлл ("Наемный убийца")
  • Себастиан Стэн ("Другой человек")
  • Гью Грант ("Еретик")
  • Гебриэл ЛаБелль ("Шоу субботнего вечера")

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

  • Эми Адамс ("Ночная сучка")
  • Майки Мэдисон ("Анора")
  • Деми Мур ("Субстанция")
  • Синтия Эриво ("Wiked: Чародейка")
  • Карла Гаскон ("Эмилия Перес")
  • Зендея ("Соперники")
Деми Мур / © Associated Press
Деми Мур / Фото: Associated Press

Лучший международный фильм

  • "Всё, что нам кажется светом"
  • "Эмилия Перес"
  • "Я все еще здесь"
  • "Девушка с иглой"
  • "Семя священного инжира"
  • "Вермильо"

Лучший анимационный фильм

  • "Поток. Последний кот на Земле"
  • "Мыслями наизнанку 2"
  • "Мемуары улитки"
  • "Дикий робот"
  • "Уоллес и Громит: Пернатое возмездие"

Лучший драматический сериал

  • "День шакала"
  • "Дипломатка"
  • "Мистер и миссис Смит"
  • "Сегун"
  • "Медленные лошади"
  • "Игра в кальмара"

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Анна Савай ("Сегун")
  • Эмма Зия Д'Арси ("Дом дракона")
  • Кэти Бейтс ("Метлок")
  • Кира Найтли ("Черные голуби")
  • Кэри Рассел ("Дипломатка")
  • Майя Эрскин ("Мистер и миссис Смит")

Лучший актер в драматическом сериале

  • Билли Боб Торнтон ("Landman")
  • Дональд Гловер ("Мистер и миссис Смит")
  • Эдди Редмейн ("День Шакала")
  • Гэри Олдман ("Медленные лошади")
  • Хироюки Санада ("Сегун")
  • Джейк Джилленгол ("Презумпция невиновности")
Хироюки Санада / © Associated Press
Хироюки Санада / Фото: Associated Press

Лучший комедийный сериал или мюзикл

  • "Начальная школа "Эббот"
  • "Медведь"
  • "Никто этого не хочет"
  • "Уловки"
  • "Джентльмены"
  • "Убийства в одном здании"

Лучший актер в комедийном сериале или мюзикле

  • Адам Броуди ("Никто не хочет этого")
  • Стив Мартин ("Убийства в одном здании")
  • Джейсон Сигель ("Правдивая терапия")
  • Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
  • Мартин Шорт ("Убийства в одном здании")
  • Тед Денсон ("Тайный информатор")

Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле

  • Айо Эдебири ("Медведь")
  • Джин Смарт ("Уловки")
  • Кэтрин Хан ("Это все Агата")
  • Кристен Белл ("Никто этого не хочет")
  • Квинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт")
  • Селена Гомес ("Убийства в одном здании")
Селена Гомес / © Associated Press
Селена Гомес / Фото: Associated Press

Лучший режиссер

  • Брейди Корбет ("Бруталист")
  • Коралли Фаржа ("Субстанция")
  • Жак Одиар ("Эмилия Перес")
  • Эдвард Бергер ("Конклав")
  • Шон Бейкер ("Анора")
  • Паял Кападиа ("Все, что нам кажется светом")

Лучший сценарий

  • "Бруталист" (Брейди Корбет, Мона Фастволд)
  • "Субстанция" (Короли Фаржа)
  • "Эмилия Перес" (Жак Одиар)
  • "Настоящая боль" (Джесси Айзенберг)
  • "Конлав" (Питер Строган)
  • "Анора" (Шон Бейкер)

Лучшая женская роль второго плана

  • Маргарет Квелли ("Субстанция")
  • Ариана Гранде ("Wiked: Чародейка")
  • Фелисити Джонс ("Бруталист")
  • Изабелла Росселлини ("Конклав")
  • Селена Гомес ("Эмилия Перес")
  • Зои Салдана ("Эмилия Перес")
Ариана Гранде / © Associated Press
Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Лучшая мужская роль второго плана

  • Киран Калкин ("Настоящая боль")
  • Юрий Борисов ("Анора")
  • Эдвард Нортон ("Полная неизвестность")
  • Джереми Стронг ("Ученик. История Трампа")
  • Гай Пирс ("Бруталист")
  • Дензюэл Вашингтон ("Гладиатор 2")

К слову, среди номинантов можно увидеть скандального российского актера Юрия Борисова. Редакция ТСН.ua недавно рассказывала, какими пропагандистскими взглядами отличается актер фильма "Анора".

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация