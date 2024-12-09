"Золотой глобус": полный список всех номинантов

Уже в следующем году состоится престижная кинопремия "Золотой глобус", которая довольно часто точно предсказывает победителей "Оскара".

Сегодня, 9 декабря, голливудская ассоциация иностранной печати (HFPA) обнародовала список всех номинантов премии "Золотой глобус-2025". Так, уже 5 января во время церемонии награждения станут известны имена победителей. Ведущей шоу станет Никки Глейзер.

Тем временем редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться, какие фильмы и актеры уже совсем скоро сразятся за статус лучших.

Номинанты на премию "Золотой глобус-2025"

Лучший драматический фильм

"Дюна: Часть вторая"

"Мальчишки из "Никеля"

"5 сентября"

"Бруталист"

"Полная неизвестность"

"Конклав"

Лучшая актриса в драматическом фильме

Николь Кидман ("Хорошая плохая девочка")

Памела Андерсон ("Последняя танцовщица")

Тильда Свинтон ("Соседняя комната")

Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")

Анджелина Джоли ("Мария")

Кейт Уинслет ("Ли")

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Лучший актер в драматическом фильме

Дэниел Крейг ("Квир")

Колман Доминго ("Синг-Синг")

Эдриан Броуди ("Бруталист")

Тимоти Шаламе ("Полная неизвестность")

Рейф Файнс ("Конклав")

Себастиан Стэн ("Ученик. История Трампа")

Лучшая комедия или мюзикл

"Субстанция"

"Wiked: Чародейка"

"Анора"

"Соперники"

"Эмилия Перес"

"Настоящая боль"

Лучший актер в мюзикле или комедии

Джесси Айзенберг ("Настоящая боль")

Джесси Племонс ("Виды доброты")

Глен Пауэлл ("Наемный убийца")

Себастиан Стэн ("Другой человек")

Гью Грант ("Еретик")

Гебриэл ЛаБелль ("Шоу субботнего вечера")

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

Эми Адамс ("Ночная сучка")

Майки Мэдисон ("Анора")

Деми Мур ("Субстанция")

Синтия Эриво ("Wiked: Чародейка")

Карла Гаскон ("Эмилия Перес")

Зендея ("Соперники")

Деми Мур / Фото: Associated Press

Лучший международный фильм

"Всё, что нам кажется светом"

"Эмилия Перес"

"Я все еще здесь"

"Девушка с иглой"

"Семя священного инжира"

"Вермильо"

Лучший анимационный фильм

"Поток. Последний кот на Земле"

"Мыслями наизнанку 2"

"Мемуары улитки"

"Дикий робот"

"Уоллес и Громит: Пернатое возмездие"

Лучший драматический сериал

"День шакала"

"Дипломатка"

"Мистер и миссис Смит"

"Сегун"

"Медленные лошади"

"Игра в кальмара"

Лучшая актриса в драматическом сериале

Анна Савай ("Сегун")

Эмма Зия Д'Арси ("Дом дракона")

Кэти Бейтс ("Метлок")

Кира Найтли ("Черные голуби")

Кэри Рассел ("Дипломатка")

Майя Эрскин ("Мистер и миссис Смит")

Лучший актер в драматическом сериале

Билли Боб Торнтон ("Landman")

Дональд Гловер ("Мистер и миссис Смит")

Эдди Редмейн ("День Шакала")

Гэри Олдман ("Медленные лошади")

Хироюки Санада ("Сегун")

Джейк Джилленгол ("Презумпция невиновности")

Хироюки Санада / Фото: Associated Press

Лучший комедийный сериал или мюзикл

"Начальная школа "Эббот"

"Медведь"

"Никто этого не хочет"

"Уловки"

"Джентльмены"

"Убийства в одном здании"

Лучший актер в комедийном сериале или мюзикле

Адам Броуди ("Никто не хочет этого")

Стив Мартин ("Убийства в одном здании")

Джейсон Сигель ("Правдивая терапия")

Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Мартин Шорт ("Убийства в одном здании")

Тед Денсон ("Тайный информатор")

Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле

Айо Эдебири ("Медведь")

Джин Смарт ("Уловки")

Кэтрин Хан ("Это все Агата")

Кристен Белл ("Никто этого не хочет")

Квинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт")

Селена Гомес ("Убийства в одном здании")

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Лучший режиссер

Брейди Корбет ("Бруталист")

Коралли Фаржа ("Субстанция")

Жак Одиар ("Эмилия Перес")

Эдвард Бергер ("Конклав")

Шон Бейкер ("Анора")

Паял Кападиа ("Все, что нам кажется светом")

Лучший сценарий

"Бруталист" (Брейди Корбет, Мона Фастволд)

"Субстанция" (Короли Фаржа)

"Эмилия Перес" (Жак Одиар)

"Настоящая боль" (Джесси Айзенберг)

"Конлав" (Питер Строган)

"Анора" (Шон Бейкер)

Лучшая женская роль второго плана

Маргарет Квелли ("Субстанция")

Ариана Гранде ("Wiked: Чародейка")

Фелисити Джонс ("Бруталист")

Изабелла Росселлини ("Конклав")

Селена Гомес ("Эмилия Перес")

Зои Салдана ("Эмилия Перес")

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Лучшая мужская роль второго плана

Киран Калкин ("Настоящая боль")

Юрий Борисов ("Анора")

Эдвард Нортон ("Полная неизвестность")

Джереми Стронг ("Ученик. История Трампа")

Гай Пирс ("Бруталист")

Дензюэл Вашингтон ("Гладиатор 2")

К слову, среди номинантов можно увидеть скандального российского актера Юрия Борисова. Редакция ТСН.ua недавно рассказывала, какими пропагандистскими взглядами отличается актер фильма "Анора".

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