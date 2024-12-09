"Золотой глобус": полный список всех номинантов

Церемония пройдет 5 января следующего года.
Уже в следующем году состоится престижная кинопремия "Золотой глобус", которая довольно часто точно предсказывает победителей "Оскара".
Сегодня, 9 декабря, голливудская ассоциация иностранной печати (HFPA) обнародовала список всех номинантов премии "Золотой глобус-2025". Так, уже 5 января во время церемонии награждения станут известны имена победителей. Ведущей шоу станет Никки Глейзер.
Тем временем редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться, какие фильмы и актеры уже совсем скоро сразятся за статус лучших.
Номинанты на премию "Золотой глобус-2025"
Лучший драматический фильм
- "Дюна: Часть вторая"
- "Мальчишки из "Никеля"
- "5 сентября"
- "Бруталист"
- "Полная неизвестность"
- "Конклав"
Лучшая актриса в драматическом фильме
- Николь Кидман ("Хорошая плохая девочка")
- Памела Андерсон ("Последняя танцовщица")
- Тильда Свинтон ("Соседняя комната")
- Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")
- Анджелина Джоли ("Мария")
- Кейт Уинслет ("Ли")
Лучший актер в драматическом фильме
- Дэниел Крейг ("Квир")
- Колман Доминго ("Синг-Синг")
- Эдриан Броуди ("Бруталист")
- Тимоти Шаламе ("Полная неизвестность")
- Рейф Файнс ("Конклав")
- Себастиан Стэн ("Ученик. История Трампа")
Лучшая комедия или мюзикл
- "Субстанция"
- "Wiked: Чародейка"
- "Анора"
- "Соперники"
- "Эмилия Перес"
- "Настоящая боль"
Лучший актер в мюзикле или комедии
- Джесси Айзенберг ("Настоящая боль")
- Джесси Племонс ("Виды доброты")
- Глен Пауэлл ("Наемный убийца")
- Себастиан Стэн ("Другой человек")
- Гью Грант ("Еретик")
- Гебриэл ЛаБелль ("Шоу субботнего вечера")
Лучшая актриса в мюзикле или комедии
- Эми Адамс ("Ночная сучка")
- Майки Мэдисон ("Анора")
- Деми Мур ("Субстанция")
- Синтия Эриво ("Wiked: Чародейка")
- Карла Гаскон ("Эмилия Перес")
- Зендея ("Соперники")
Лучший международный фильм
- "Всё, что нам кажется светом"
- "Эмилия Перес"
- "Я все еще здесь"
- "Девушка с иглой"
- "Семя священного инжира"
- "Вермильо"
Лучший анимационный фильм
- "Поток. Последний кот на Земле"
- "Мыслями наизнанку 2"
- "Мемуары улитки"
- "Дикий робот"
- "Уоллес и Громит: Пернатое возмездие"
Лучший драматический сериал
- "День шакала"
- "Дипломатка"
- "Мистер и миссис Смит"
- "Сегун"
- "Медленные лошади"
- "Игра в кальмара"
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Анна Савай ("Сегун")
- Эмма Зия Д'Арси ("Дом дракона")
- Кэти Бейтс ("Метлок")
- Кира Найтли ("Черные голуби")
- Кэри Рассел ("Дипломатка")
- Майя Эрскин ("Мистер и миссис Смит")
Лучший актер в драматическом сериале
- Билли Боб Торнтон ("Landman")
- Дональд Гловер ("Мистер и миссис Смит")
- Эдди Редмейн ("День Шакала")
- Гэри Олдман ("Медленные лошади")
- Хироюки Санада ("Сегун")
- Джейк Джилленгол ("Презумпция невиновности")
Лучший комедийный сериал или мюзикл
- "Начальная школа "Эббот"
- "Медведь"
- "Никто этого не хочет"
- "Уловки"
- "Джентльмены"
- "Убийства в одном здании"
Лучший актер в комедийном сериале или мюзикле
- Адам Броуди ("Никто не хочет этого")
- Стив Мартин ("Убийства в одном здании")
- Джейсон Сигель ("Правдивая терапия")
- Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
- Мартин Шорт ("Убийства в одном здании")
- Тед Денсон ("Тайный информатор")
Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле
- Айо Эдебири ("Медведь")
- Джин Смарт ("Уловки")
- Кэтрин Хан ("Это все Агата")
- Кристен Белл ("Никто этого не хочет")
- Квинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт")
- Селена Гомес ("Убийства в одном здании")
Лучший режиссер
- Брейди Корбет ("Бруталист")
- Коралли Фаржа ("Субстанция")
- Жак Одиар ("Эмилия Перес")
- Эдвард Бергер ("Конклав")
- Шон Бейкер ("Анора")
- Паял Кападиа ("Все, что нам кажется светом")
Лучший сценарий
- "Бруталист" (Брейди Корбет, Мона Фастволд)
- "Субстанция" (Короли Фаржа)
- "Эмилия Перес" (Жак Одиар)
- "Настоящая боль" (Джесси Айзенберг)
- "Конлав" (Питер Строган)
- "Анора" (Шон Бейкер)
Лучшая женская роль второго плана
- Маргарет Квелли ("Субстанция")
- Ариана Гранде ("Wiked: Чародейка")
- Фелисити Джонс ("Бруталист")
- Изабелла Росселлини ("Конклав")
- Селена Гомес ("Эмилия Перес")
- Зои Салдана ("Эмилия Перес")
Лучшая мужская роль второго плана
- Киран Калкин ("Настоящая боль")
- Юрий Борисов ("Анора")
- Эдвард Нортон ("Полная неизвестность")
- Джереми Стронг ("Ученик. История Трампа")
- Гай Пирс ("Бруталист")
- Дензюэл Вашингтон ("Гладиатор 2")
К слову, среди номинантов можно увидеть скандального российского актера Юрия Борисова. Редакция ТСН.ua недавно рассказывала, какими пропагандистскими взглядами отличается актер фильма "Анора".
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