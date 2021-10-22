Зона племен и закон чести пуштунов: что покажут в последней серии "Мира наизнанку" о Пакистане

Команде удалось снять эксклюзивные кадры.

23 октября в 18:30 на телеканале 1+1 покажут заключительную серию "Мира наизнанку" о Пакистане.

Дмитрий Комаров подробно расскажет о жизни самого племенного народа в мире — пуштунов и побывает в "зоне племен" на границе с Афганистаном.

Пуштунов издавна считали воинственным племенем. Сегодня они живут в современных городах, но по-прежнему безоговорочно следуют собственному "закону чести" - Пуштунвали. За его нарушение здесь не сажают в тюрьму, а даже могут убить. Главные правила настоящего пуштуна включают чувство собственного достоинства, национальную гордость, доброе имя, веру, упорство, равенство и бадаль. Последний пункт очень важен для этого племени, несмотря на то, что является достаточно спорным для человека с современным мировоззрением.

"Бадаль – это компенсация или месть. Грубо говоря око за око, зуб за зуб. Возможность вершить суд без участия государственной власти, принимать решение, собравшись старейшинами и вынося вердикт: кто прав, кто виноват. Здесь до сих пор существует кровная месть. И если в какой-то семье кого-то убили, суд старейшин может принять решение, что нужно убить членов семьи убийцы. Вот такие законы общества существуют и в наши дни", - рассказал Дмитрий Комаров.

пресслужба каналу "1+1"

Примером того, насколько важны эти законы для пуштунов, является так называемая "зона племен". Она расположена на границе с Афганистаном. Здесь проходит стратегически важный путь через горы из Пакистана в другие страны – Хайберский проход. Поэтому веками эту землю пытались захватить различные армии мира. Пакистану удалось присоединить их к своей территории только в 2018 году. Однако отношения между правительством и местными кланами все еще остаются напряженными. Правительство пытается установить полный контроль, но до сих пор есть часть "зоны племен", где местные люди живут по своим правилам.



Команде "Мира наизнанку" удалось побывать в этом регионе до Афганского кризиса 2021 года и снять эксклюзивные кадры. Постоянные конфликты и необходимость защищать свои дома сформировали воинственную культуру пуштунов. Поэтому у каждого местного жителя есть оружие, и оно здесь – предмет гордости.

пресслужба каналу "1+1"

В столице пуштунов, городе Пешавар, Дмитрий Комаров отправится в цех оружейного производства. Говорят, что на руках у жителей Пакистана находится около 44 млн единиц оружия. Его делают не только на больших предприятиях, но и в подсобных помещениях. На таких производствах можно увидеть и взрослых мужчин, и маленьких мальчиков. Управляться с оружием пуштунов учат еще с малых лет, поэтому многие из них вместо школы обучаются оружейному делу. В небольших мастерских восстанавливают старое оружие и создают новое, делая точные копии известных иностранных моделей в огромных количествах.

Дмитрий Комаров побывает на таком производстве и покажет уникальные кадры, снять которые практически невозможно. Телезрители не только увидят такие цеха изнутри, но и услышат драматическую историю торговца оружием, которому пришлось рискнуть жизнью собственной дочери. Телеведущий расскажет, кто эти люди, которые производят тысячи единиц оружия ежемесячно, как они относятся к своей работе и что скрывают под маской суровых воинов.

пресслужба каналу "1+1"

Несмотря на опасность некоторых регионов Пакистана и культурные различия, Дмитрий Комаров отметил, что в этой стране есть города, куда можно приезжать туристам.

"Впервые мои ожидания от страны и то, что я про нее читал в СМИ, вообще не совпали с реальностью. В Пакистане я встретил потрясающих людей и открыл для себя новое супертуристическое особенное направление. Это страна для путешественников, которые хотят быть "первооткрывателями", и увидеть то, что не продается в "пакетных турах". Опасно? Да, таких мест немало. Друзья, вас скорее всего и не пустят в самые опасные места, где нас особенно охраняли. Но есть хорошая новость: в Исламабад, Хунзу и Лахор можно ехать без охраны. Я бы назвал эти места золотым туристическим треугольником Пакистана. За вами обязательно будут присматривать спецслужбы, хотя вы этого даже не заметите. И это хорошо. Работа спецслужб в этой стране – ваша безопасность", - поделился Дмитрий.

Правила жизни пуштунов, опасная "зона племен" и секретная сторона города Пешавар – смотрите в завершающем выпуске "Мира наизнанку" о Пакистане завтра в 18.30 на 1+1.

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