Зрелищная постановка Go_A на "Евровидении" победила в престижном конкурсе

Зрелищная постановка Go_A на "Евровидении" победила в престижном конкурсе

Группа принимала учаcтие в Vision Music Awards.

Украинский коллектив Go_A, который недавно записал совместную песню с итальянской группой Måneskin, поделился радостной новостью.

Так, на конкурсе Vision Music Awards, который состоит из 14 различных номинаций, определяют участников, которые произвели впечатление на поклонников "Евровидения".

Go_A одержали победу сразу в двух номинациях. Первая — "Лучшая сценическая постановка". Она дается конкурсантам, которые рискнули на сцене, сделав захватывающее шоу. Вторая — "Лучшее использование реквизита".

коллектив Go_A / instagram.com/go_a_band

"Евровидение не заканчивается никогда! Мы выиграли конкурс Vision Music Awards от крупнейшего независимого обозревателя Евровидение Wiwibloggs сразу в двух номинациях: "Лучшая сценическая постановка" и "Лучшее использование реквизита", — сообщили на официальной странице Go_A в Instagram.

Коллектив также поблагодарил команду, которая работала над постановкой их номера.

"Мы очень благодарны всей команде, которая работала над постановкой номера. Вы помогли нам воплотить наши мечты в реальность. Продолжение следует", — поделились Go_A.

Коллектив явно не собирается останавливаться на достигнутом.

Отметим, что популярность группы после участия в "Евровидении-2021" заметно возросла. Недавно солистка Go_A рассказала, что после музыкального конкурса гонорары коллектива значительно увеличились.

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