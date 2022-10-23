Зрители "Голосу країни-12" не увидели три выступления участников: в чем причина

В восьмом эфире "Голосу країни-12" участники сошлись в "вокальных боях". Однако песни не всех дуэтов смогут услышать зрители.

После начала полномасштабной войны в Украине петь русские песни недопустимо, ведь именно Россия продолжает убивать мирное население нашей страны.

Именно поэтому в восьмом эфире "Голосу країни-12" зрители не смогли увидеть выступления некоторых участников, отснятых еще до 24 февраля, а услышали лишь окончательные вердикты звездных тренеров.

Так, за кадром остался номер участниц из команды Оли Поляковой киевлянки Елены Чукаленко и поющих сестер Ольги и Анны Войцеховских.

Тогда певица решила оставить в своей команде Елену Чукаленко, а вот сестры из Днепра не смогли попасть в команды других тренеров и покинули проект.

Елена Чукаленко и сестры Войцеховские

Талантливое выступление девушек из команды Нади Дорофеевой – Лии Меладзе и Яны Милевской тоже, к сожалению, не смогли оценить телезрители.

Однако выступление дочери известного продюсера и уличной музыканты так ошеломило их тренера, что она долго колебалась, кого же оставить в команде. После раздумий Надя все же выбрала Лию, но в конце концов нажала кнопку и для Яны, воспользовавшись единственным на сезон шансом вернуть участника в команду.

Лия Меладзе и Яна Милевская

Пение самобытного электрика из Запорожья Сергея Соловьева и студентки Валерии Бутурлиной из Никополя покорили сердца судей еще во время "слепых прослушиваний". Однако в восьмом эфире участники из команды Оли Поляковой также отказались от демонстрации своего выступления с русскоязычной песней.

Сергей Соловьев и Валерия Бутурлина

Вместо этого зрители увидели настоящее обострение эмоций при выборе тренеров. Полякова решила оставить в своей команде Сергея, но попросила коллег похитить Валерию. К просьбам певицы прислушался Потап и нажал кнопку. Таким образом, Валерия заняла место в команде продюсера вместо трио Guli-Guli band.

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