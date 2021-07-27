Звезд 90-х Green Grey убрали из концерта ко Дню независимости: "Нас пытаются стереть из истории"

Участник культового дуэта рассказал, как их передумали брать в праздничный концерт.

Участник популярной в 90-е группы Green Grey Дизель рассказал, как им сначала предложили принять участие, а потом убрали из праздничного концерта ко Дню независимости.

На странице в Facebook музыкант поделился, что в конце мая им поступило предложение из офиса президента выступить на большом концерте к 30-летию независимости Украины, который должен состояться на НСК "Олимпийский". Green Grey должна была исполнить свой легендарный хит "Под дождем".

Коллектив начал готовиться, репетировать, как вдруг им отказали от участия в концерте:

"И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! Как на это реагировать?! За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! У нас более сотни различных наград, среди них две МТV music awards! Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим!" — заверил Дизель.

Нас Пытаются стереть из истории! Мы, группа GreenGrey, практически ровесники Украины. В начале 90-х мы, окрылённые ... Опубликовано Андреем яценко Вторник, 27 июля 2021 г.

По его словам, "теперь в связи с "політичною доцiльністю "их пытаются стереть из истории Украины":

"Мы 100% украинский продукт! Записывали песни, снимали клипы, давали концерты, платили налоги, растили детей в Украине! И как бы кому не хотелось, у нас украинские паспорта и мы граждане Украины! Да, мы поем на русском, но следует ли отдавать (приписывать) всю русскоязычное культурное наследие России?!" — отметил артист.

Кстати, не так давно другой участник Green Grey Мурик довольно эмоционально высказал свое мнение относительно языкового закона. Он записал видео, в котором не подбирал слов:

"Ну уж извините, накипело" — подписал тогда Мурик видео.

Для просмотра видео листайте вправо

Напомним

С 16 июля 2019 в Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" . Документ предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком. Кто его знает плохо или же в силу определенных обстоятельств не знает — обещают открыть во всех городах бесплатные государственные языковые курсы.

. Документ предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком. Кто его знает плохо или же в силу определенных обстоятельств не знает — обещают открыть во всех городах бесплатные государственные языковые курсы. Ответственность за незнание языка или его искажение также предусмотрено . Однако новые изменения внедряются поэтапно — в течение нескольких лет.

. Однако — в течение нескольких лет. С 16 июля 2021, в Украине начали действовать ряд новых норм закона о государственном языке. В частности, все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Исключения предусмотрены только для песен и фонограмм, а также в случае, если применение государственного языка требует творческий замысел организатора.

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