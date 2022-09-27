Звезд-предателей лишат звания народных артистов: кто первым потеряет статус и как на это реагируют знаменитости

В Украине готовятся законопроект, благодаря которому звезд, которые поддерживают войну в Украине, лишат почетных званий и наград.

Знаменитости, которые молчат о вторжении России в Украину или поддерживают войну, продолжают пользоваться почетными званиями.

Ани Лорак недавно ради тура по Европе вспомнила, что она украинская певица. Исполнительница в афише к концерту указала, что является народной артисткой Украины.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Как в сюжете ТСН объяснил министр культуры Александр Ткаченко, страна-агрессор использует таких артистов для продвижения своей захватнической идеологии.

"Мы наработали изменения, согласовываем сейчас с депутатами, если они будут приняты, а я убежден, они будут приняты в ближайшее время. Тогда через решения СНБО президент будет иметь право лишать таких товарищей званий народных заслуженных, и это не только артистов касается", — пояснил Ткаченко.

Александр Ткаченко

В общем, почетных званий будут лишать тех артистов, которые оправдывают российскую агрессию, или вообще поддерживают ее.

Певица Анастасия Приходько, заслуженная артистка Украины от 2017 года, считает, что для любого артиста это удар по репутации. Инициативу Минкульта исполнительница поддерживает, а коллаборантов предлагает лишать еще и гражданства.

Настя Приходько / Фото: Facebook/Анастасия Приходько

"Я об этом говорила с 2014 года, и лишить нужно тех, кто с 2014 года был на территории РФ и зарабатывал деньги. Таких людей не надо в нашем государстве. Чтоб они что? Показывали пример, как можно делать, а тебе за это ничего не будет!?" – отметила Приходько.

Поддерживает такие инициативы и певица Тина Кароль.

"Нормальная инициатива. Время изменилось, есть возможность расставить точки над и, акценты… На то и есть министерство, чтобы вводить что-то новое, что-то менять, что-то добавлять. Кому-то вручать, у кого-то забирать, если есть за что. Почему бы нет?" – отметила исполнительница.

Тина Король / Фото: Тина Кароль

Музыкальный продюсер Михаил Ясинский убежден, что вообще следует избавляться от такого явления, как "заслуженные и народные артисты Украины. По его мнению, это остатки от Советского Союза.

"Мне кажется, что надо вообще избавиться от самого явления, как звания народных или инародных – любых. Само явление этих званий является рудиментом советской эпохи", – отметил продюсер.

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