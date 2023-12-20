Звезда 1+1 Константин Грубич показал жену-красавицу на архивных фото и поздравил ее с 29-летием свадьбы

Ведущий "1+1 Украина" Константин Грубич вместе с супругой Светланой отпраздновали 29-ю годовщину супружеской жизни.

Звезда канала 1+1 рассказал, что помогало все эти годы сохранять крепкий брак, был ли кризис в отношениях, о том, как большая война повлияла на всю семью и о взрослых детях. А также поделился архивными фотографиями с возлюбленной.

Грубич признался, что секрет его крепкого брака прост – главное, они с женой до сих пор друг к другу небезразличны. Но их объединяет не только большая любовь, но и большая беда – младшая дочь Ольга трагически погибла почти 9 лет назад. Несмотря на это, они сумели сохранить свои отношения:

"Я не идеальный семьянин. У нас не та история, где сели в лодку и плывем спокойно, у нас всякое бывает. Мне кажется, нам помогает то, что было сначала: мы неравнодушны друг к другу. Мы беспокоимся друг о друге. Сейчас я в отъезде, а жена простудилась, и я из-за этого не в своей тарелке. У нас дети. Хотя они и взрослые, мы все равно за них переживаем. У нас есть общее горе, общая потеря. Мы очень несчастные родители, у которых погиб ребенок. И эта боль никогда не пройдет. Время от времени оно нас по очереди или обоих сразу накрывает", – поделился Грубич в интервью сайту 1+1.

Константин Грубич с женой и детьми

Грубич убежден, что ему очень повезло с супругой Светланой.

"Светлана очень семейная и для нее важно чувство дома, своего "гнезда". Она бывает очень нежная. Я уверен, что она верная. Это тоже важно. Светлана очень красивая! Я на красоту и повелся с самого начала, поскольку собирался жениться позже. Я не хотел, не имея ничего, создавать семью. Когда мы поженились, у меня еще не было ни квартиры, ни капитала. Но я увидел, что такая красота не будет долго меня ждать и решил сразу. Мы начали узнавать друг друга уже в процессе совместной жизни", – рассказал ведущий.

Константин Грубич с женой

Константин Грубич с женой

Константин Грубич говорит, что полномасштабная война повлияла на семейные отношения, поэтому сейчас нужно быть очень осторожными с родными и поддерживать их.

"Такое горе, как война, не может укреплять семью, оно может скорее ее разрушать. А вот наша задача – чтобы этого не случилось, чтобы нам хватило ума и нервов не поддаться на эмоции. Человек не создан для постоянного стресса, а у нас этот стресс продолжается уже очень долго. Я общаюсь с нашими воинами на фронте: как же они хотят домой, в отпуск. Но они из последних сил держатся. На фоне переживаний наших военных то, что происходит у нас дома, сразу кажется не таким серьезным.Это огромное счастье, если война кого-то объединяет. Я этого желаю всем".

Константин Грубич с женой

Константин Грубич с женой

Грубич убежден, укрепляют семью какие-то общие вещи. К примеру, этим летом он с женой и двумя взрослыми детьми Ярославом и Владой отправились в гастроэкспедицию на запад страны. Константин наснимал новые интересные видео из Коломыи для своего YouTube-канала.

Читайте также: