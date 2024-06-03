Звезда 1+1 Наталья Островская откровенно призналась, почему скрывает своего мужа

Знаменитость даже не публикует с ними фото.

Ведущая 1+1 Наталья Островская счастлива в браке с мужем Богданом и воспитывает полугодовую дочь Агату.

Если же ребенок частый гость в Instagram знаменитости, то мужа там вообще нет. Фанаты поинтересовались у Островской, почему она скрывает своего возлюбленного и даже не торопится публиковать общие фото с ними.

Ведущая не стала скрывать, а откровенно ответила. Островская отметила, что ее муж не стремится к публичности и избегает ее, а она тем временем уважает его право на конфиденциальность.

"Каждый имеет право на конфиденциальность. Что-то в нашей жизни должно быть личное", — ответила ведущая.

Наталья Островская / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Отметим, мужа Натальи Островской зовут Богданом. Пара уже много лет вместе. Познакомились они случайно благодаря телевидению. Мужчина заметил Наталью в телевизоре, где транслировали первый сюжет ведущей. В конце концов судьба свела влюбленных. Сначала парочка хорошо дружила, а уже со временем между ними завязались романтические отношения.

Напомним, недавно актриса Анна Кошмал ответила, почему не показывает своего мужа и вообще ничего о нем не рассказывает. Также артистка рассекретила их семейный бизнес.

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