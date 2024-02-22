Звезда 1+1 Наталья Островская впервые снялась в фотосессии с трехмесячной дочерью

Ведущая "1+1 Марафон" и ТСН Наталья Островская с дочкой Агатой, которая родилась три месяца назад, впервые снялась в фотосессии.

Молодая мама вместе с ребенком украсила digital-обложку глянца Viva!

Ведущая рассказала о первых месяцах материнства, о новых вызовах, отношениях с мужем, о том, как сейчас совмещает работу и уход за ребенком.

Наталья Островская с дочерью / Фото: viva.ua

Наталья Островская уже через два месяца после рождения ребенка вернулась в прямые эфиры марафона "Єдині новини". Как совмещает работу телеведущей и материнства, Наталья откровенно рассказала о новом опыте:

"Между разговорными студиями теперь я обязательно должна выделить время, чтобы сцедить молоко, иначе может быть плохое самочувствие. Морозильная камера на канале уже заполнена молоком для Агаты. Работа мне помогает эмоционально наполниться и заботиться о ребенке с еще большей любовью. Материнство – сверхсложная работа, иногда мамочкам нужно менять обстановку и общаться с людьми, телевидение – идеальный вариант для этого", – сказала Островская в интервью Viva.

Наталья Островская с дочерью / Фото: viva.ua

За беременность Наталья набрала лишние килограммы, но не спешит садиться на диеты, ведь главное сейчас это хорошее самочувствие. От этого зависит и лактация, ведь маленькая Агата на грудном вскармливании:

"За беременность я набрала 22 килограмма, 12 быстро ушли – через несколько недель, а вот над другими приходится работать. Я слежу за питанием, делаю лайтовые тренировки и уже вижу, что вес понемногу уменьшается. Нужно дать себе время. На днях почему-то грустно стало, когда посмотрела в зеркало, думаю: "Где мой пресс?", А потом смотрю на Агату и говорю: "Так вот он – такой прекрасный".

Наталья Островская с дочерью / Фото: viva.ua

На вопрос, видит ли телеведущая себя в будущем мамой нескольких детей, Островская ответила:

"В момент схваток я говорила врачам, что больше никогда не хочу иметь детей. Тогда медсестра сказала: "Поговорим с вами вечером после родов". И что вы думаете? Уже вечером я ответила, что могла бы родить еще. Не знаю, как это работает. Нужно рожать больше украинцев, но моя очередь – через три-пять лет. Я хочу в семье Островских девочку и мальчика, но сейчас нужно вырастить Агату и дарить ей как можно больше тепла и родительской любви", - сказала Островская.

Наталья Островская с дочерью / Фото: viva.ua

Напомним, месяц назад Наталья Островская показала, как отдыхала с крошечной дочерью в Буковеле.

Читайте также: