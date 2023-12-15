Звезда 1+1 Соломия Витвицкая рассказала о финансовых затруднениях в Киеве

Ведущая ТСН на "1+1 Марафон" Соломия Витвицкая вспомнила, как студенткой Львовского университета имени Франко впервые приехала в Киев проходить практику на радио "Промінь".

На съемках проекта "Я люблю Украину" для телеканала ТЕТ она призналась, что тогда ей нередко приходилось возвращаться с Крещатика на Борщаговку пешком.

"Я очень много ходила пешком, потому что не всегда были деньги на транспорт. Помню, первая моя практика была на Крещатике, 26. И мне иногда приходилось ходить пешком на Борщаговку, потому что просто не было денег на трамвай. Это был страшный кризис, 90-е, когда везде было очень сложно финансово", – поделилась Соломия Витвицкая.

Этот студенческий период в Киеве запомнился ей не только пешими прогулками, но и легендарной киевской перепичкой. Стоила она в то время всего 50 копеек.

"Киевская перепичка – это однозначно мастхев. За ней всегда стояли очереди. Я даже помню, как менялась цена перепички с 50 копеек. На Крещатике также были хот-доги, и был вариант – взять перепичку и колу или хот-дог, и тогда на колу уже не хватало", – с улыбкой вспомнила участница шоу "Я люблю Украину".

Соломия Витвицкая / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

За кулисами проекта Соломия Витвицкая призналась, что первые месяцы ее жизни в Киеве хоть и были непростыми, но именно тогда она по-настоящему влюбилась в журналистику и познакомилась с китами украинского шоу-бизнеса – Святославом Вакарчуком, Фаготом и Фоззи, карьеры которых тоже только начинались.

"Все-таки у меня была отличная практика, я все лето провела на радио "Промінь". Я была в восторге от людей, которые меня там встретили, со всеми звездами познакомилась, записала кучу интервью. Именно тогда мы встретились с Фоззи и Фаготом из ТНМК. Помню, как спускались вместе в метро на Майдане Незалежности, тогда же на радио "Промінь" приходили ребята из "Океана Эльзы", они были такие скромные, думали, кто бы поставил песню на радио, кто бы взял интервью", — поделилась воспоминаниями ведущая ТСН.

Она добавила, что благодарна столице за все испытания, ведь именно она закалила ее характер.

"Я абсолютно счастлива, что все сложилось именно так. Все случавшиеся мне люди сделали определенный вклад. Все события привели меня к тому, кем я являюсь сейчас. Я бы ничего не вычеркивала", – подытожила Соломия Витвицкая.

Напомним, что ранее Соломия Витвицкая призналась, сколько денег она тратит в месяц и на какие средства живет.

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