Звезда "1+1 Украина" Егор Гордеев отмечает 34-летие: ведущий рассказал о личной жизни

Ведущий "Сніданку з 1+1" на 1+1 Украина Егор Гордеев сегодня, 28 февраля, празднует день рождения.

Звезде исполнилось 34 года. Накануне Гордеев рассказал о своих внутренних изменениях, новых утренних ритуалах, важных социальных проектах и личной жизни.

Егор Гордеев говорит, что каждый день его рождения приходится на рабочие дни и часто на бурные события в стране. К примеру, день рождения два года назад, в первые дни полномасштабного вторжения, ведущий встречал на канале – то в эфире, то на диване между двумя стенами во время воздушных тревог. Этот год в плане работы не стал исключением – ведь после утреннего эфира в "Сніданку з 1+1" Егор едет в командировку во Львов.

"Сейчас нет никаких празднований. Для меня в общем-то всегда это была условная история. Фактически каждый день рождения я встречаю на работе, потому что – то ужасные даты на Майдане, то аннексия Крыма, начало полномасштабного вторжения и т.д. Постоянно что-то происходит. Это какой-то сакральный переход. В средневековье в городах в это время карнавал проходил, потому что убивали зиму и встречали весну. А у нас какой-то тоже переход происходит. И это обычно приходится на февраль", — прокомментировал Гордеев в интервью сайту 1+1.

Егор Гордеев

Затронули в разговоре и тему личной жизни, ведь это очень популярный вопрос среди зрителей и поклонниц. Егор раскрыл, какой для него должна быть идеальная девушка.

"Это постоянный вопрос, который вызывает у меня абсолютное удивление, потому что условно говоря, девушка – это ведь не компьютер какой-то, это не вещь, это – набор обстоятельств. Я смотрю на все, что со мной было, и я понимаю, что это абсолютно набор каких-то обстоятельств – меня в то время. Я не могу описать идеальную девушку. Это ведь не рабовладельческий рынок, где ты выбираешь идеальную женщину. Это совершенно другая история. Это химическая более история", – поделился Гордеев.

Егор Гордеев

Егор также рассказал, что "Сніданок з 1+1" сотрудничает с ведущим американским каналом, создает документальную историю. Ведущий также продолжает быть послом центра протезирования Superhumans Center, занимается животными и образовательной благотворительностью.

Смотрите "Сніданок з 1+1" ежедневно в будние дни с 6:30 до 09:30 на телеканале 1+1 Украина.

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