Звезда "1+1 Украина" Егор Гордеев показался на костылях и рассказал о серьезной травме

Ведущий "Сніданку з 1+1" на "1+1 Украина" Егор Гордеев неожиданно показался на костылях.

В своем Instagram знаменитость поделился, что получил серьезную травму ноги. Гордеев рассказал, что вешал шторы в квартире и параллельно пытался присоединиться к видеоразговору в Zoom. Похоже, шоумен не удержал равновесие и упал. Теперь Егору Гордееву приходится ходить с гипсом на ноге и на костылях.

"Можно периодами вести параллельно сколько угодно проектов и работать в мультизадачности 24/7, но как только однажды вечером начинаешь одновременно вешать шторы и включаться в Zoom, бог тебя обязательно остановит, чтобы ты не переутомился и взвесил свои силы", — поделился ведущий.

Егор Гордеев / Фото: instagram.com/yegorgordeev

Тем не менее, несмотря на травму, Егор Гордеев вышел на работу. Уже утром вместе со своей коллегой Нелей Шовкопляс ведущий приветствовал зрителей "Сніданку з 1+1".

Напомним, недавно американская певица Бритни Спирс сообщила о серьезной травме ноги. У исполнительницы перелом. Однако от лечения артистка отказалась. Бритни Спирс проверяет, настолько ли ее тело сможет вылечиться самостоятельно без вмешательства медиков.

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