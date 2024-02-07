Звезда 1+1 Валентина Хамайко рассказала, почему до сих пор не расписана с мужем и как война изменила их отношения

Ведущая "Сніданку з 1+1", который выходит каждое утро по будням на канале "1+1 Украина" Валентина Хамайко, откровенно рассказала, почему до сих пор живет с мужем Андреем Онистратом в гражданском браке.

Валентина Хамайко и Андрей Онистрат вместе уже более 17 лет и воспитывают четырех детей – 15-летнюю Соломию, 13-летнего Михаила, 10-летнюю Мирославу и 5-летнего Андрюшу. Но пара до сих пор официально не зарегистрировала свои отношения. Почему так, ведущая ответила:

"Не знаю. У Андрея было двое предыдущих отношений, у меня тоже были отношения. У меня никогда не было это определенной самоцелью. Плюс, когда мы сошлись, это был такой период… Андрей сам по себе сложный человек, и я помню, что мы начали жить вместе и свои ощущения тоже помню: "Не знаю, сколько продлятся наши отношения, но мне так классно сейчас! Я так люблю этого человека!" Потому что это был первый и единственный мужчина в жизни, к которому я испытывала любовь. Я подумала, я хочу быть здесь и сейчас с ним", — призналась Хамайко в программе "Слава+".

Валентина Хамайко с мужем Андреем Онистратом / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Но Валентина с мужем обвенчаны.

"Мы обвенчались, кажется, когда у нас было уже трое детей. Это случилось после кризисного момента в отношениях, после того, когда казалось, что мы, наверное, разойдемся. Трудный был период. Но тогда мы научились проговаривать наши проблемы. Мы обвенчались 1 сентября 2016 года. А начали жить вместе в 2006-м", — говорит Хамайко.

Также Валентина Хамайко вспомнила о первых сложностях в супружеской жизни:

"Когда у нас с Андреем появился первый ребенок, это для меня был откровенно трудный период. Потому что я много работала, у меня классно развивалась карьера – кино, телевидение, ведение разных мероприятий. Я классно зарабатывала, реализована. И рождение ребенка очень затормозило тот мой поезд, который быстро ехал. Помню, как оказалась одна в большом доме вместе с маленьким ребенком, который бесконечно плачет. И я не понимаю, что с ним делать", – откровенно рассказала ведущая.

Валентина Хамайко с мужем Андреем Онистратом

Валентина призналась, что муж не советовался с ней, когда решил пойти защищать Украину, поэтому 25 февраля 2022 года пошел в военкомат Соломенского района. А мобилизовался в августе того же года.

"Он мне тогда сказал: "Мне было сложно об этом тебе сказать, я не знал, какая будет у тебя реакция". Единственное, что он мне сказал: "Как я могу не пойти? Остап служит. Рано или поздно мои сыновья зададут мне вопрос: а где в это время был ты?" И я тогда подумала, действительно, какое право имеет Андрей быть дома, если его сын там? Поэтому он последовал за ним", — вспоминает ведущая.

Валентина Хамайко с мужем Андреем Онистратом / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Конечно, война изменила мужа и Валентина тоже об этом откровенно рассказывает:

"Мне кажется, она изменила всех, кто причастен к этому, кто пропускает войну через себя. Когда Андрей закончил службу и вернулся домой другим. Я это осознала где-то через неделю жизни вместе. Я понимаю, почему он изменился. Он довольно долго жил сам, а когда ты живешь сам, ты обо всем договариваешься в своей голове, ты мало общаешься с теми, кто рядом. А тут ты возвращаешься в семью, которая два года жила по своей схеме. Когда Андрей приехал, он много молчал. Потому что и привычка говорить тоже исчезла. Привычка делиться своими мыслями и эмоциями тоже исчезла. И в этом была огромная сложность. Один период я не понимала эмоции, поступки мужа, даже его вопросы.Не понимала, как до него достучаться. Но это произошло. Через трудные разговоры, слезы", — поделилась Хамайко.

Валя решила возобновить отношения с мужем, сделать их такими, какие они были раньше. А на вопрос, есть ли страх развода, ответила:

"Страха развода нет, я готова воспринять разные варианты развития наших отношений, но я точно знаю, что каждый из нас готов над ними работать. Потому что мы многое вложили в наши отношения", — прокомментировала Хамайко.

Напомним, ранее Валентина Хамайко со слезами рассказала, как узнала о гибели пасынка и объяснила это остальным детям.

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