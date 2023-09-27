Звезда 1+1 заявила о желании воевать на фронте вместе со своим мужем

Ведущая утреннего шоу "Сніданок. Вихідний" Валентина Хамайко откровенно призналась, что ей сейчас трудно самой воспитывать детей в то время, когда муж, бизнесмен Андрей Онистрат защищает страну на передовой.

Ведущая заявила, что если бы у нее не было четверо малолетних детей, она бы и сама пошла воевать на фронт, ведь имеет медицинское образование и ее знания пригодились бы.

"Если бы у меня не было детей, я была бы с мужем на фронте. На самом деле, я как медик подлягаю мобилизации, потому что у меня есть и военные знания, и медицинское образование. И сейчас, когда появляется информация о том, что будут мобилизовывать женщин, понимаю, что теоретически могу быть среди них тоже. Но наличие четырех несовершеннолетних детей меня отсрочивает. Однако с детьми у нас тоже был разговор, что если бы не их возраст, я была бы рядом с мужем. Это логично", – сказала Хамайко в интервью bigmir.net.

Валентина Хамайко с детьми / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Также ведущая поделилась, что ей было очень непросто смириться с решением мужа уйти на фронт. Когда на передовую отправился старший сын Андрея Остап, мужчина не колеблясь тоже пошел защищать Украину:

"Признаюсь, больше месяца не могла внутренне принять ситуацию. Я очень злилась на мужа, даже были моменты, когда не хотела ему звонить. Злилась, что он не говорил со мной об этом, потому что я бы могла морально себя к этому подготовить. Со мной нужно разговаривать, но он, наверное, боялся и, возможно, сам колебался принимать это решение, потому что оно для него было достаточно сложное, поэтому так и случилось. У меня не спрашивали, он уехал, а я достаточно долго адаптировалась к ситуации и принимала ее. Были слезы, эмоциональные разговоры, много трудных вопросов, на которые муж не хотел отвечать. Это для меня больно, потому что эти вопросы меня беспокоят тоже. Ответы на них я искала у других людей, близких друзей, кому он, может быть, отвечал", - откровенно рассказала Валентина.

Муж Валентины Хамайко Андрей Онистрат / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В конце концов, ведущая перешла на то, что начала дарить мужу светлые и смешные истории, тепло дома, рассказы о сыне: "Почувствовала важность в том, что психологически должна балансировать его эмоциональное состояние, тем более, это было особенно трудно после гибели Остапа", – поделилась ведущая.

Валентина Хамайко с мужем Андреем Онистратом / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, что 2 июня 2023 года на войне погиб старший сын мужа Валентины Хамайко Андрея Онистрата Остап. Защитнику был 21 год. Парень год защищал Украину на фронте в рядах ВСУ.

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