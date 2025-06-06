Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон разорвала роман с популярным певцом после помолвки – СМИ

Дакота Джонсон / © Associated Press

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Известная американская актриса, звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон разошлась с солистом группы Coldplay Крис Мартин через год после его предложения.

По крайней мере так утверждают инсайдеры изданию The Sun. Близкое окружение звезд сообщает, что мысли о разрыве отношений у Дакоты уже давно назревали. Поэтому она окончательно решилась поставить точку в романе и сделала это на мирной ноте. Впрочем, непростой период породил "невероятную боль" внутри актрисы. Инсайдер говорит, что она едва приходит в себя после такого решения.

"Она любила не только Криса, но и его двоих детей. Поэтому эта потеря невероятно болезненна. Решение прекратить отношения было взвешенным и мирным, но Дакоте все равно невероятно больно", - делится источник.

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Крис Мартин / © Associated Press

Близкое окружение бывших утверждает, что они разошлись из-за серьезного кризиса, который не смогли преодолеть в течение года. В частности, на это повлиял и насыщенный рабочий график обоих.

"За последний год стало очевидно, что их отношения зашли в тупик и не развиваются. Иметь общих детей, похоже, не входило в их планы, а карьеры все больше отдаляли их друг от друга. Крис был в турне в течение трех лет - его график просто сумасшедший. И сбавить обороты для Криса - не вариант", - добавил инсайдер.

Отметим, в марте прошлого года Крис Мартин сделал предложение Дакоте Джонсон, но новость они держали в тайне.

Напомним, недавно певица MamaRika рассекретила бывший роман со Стасом Шуринсом и почему они разошлись.

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