Звезда "50 оттенков серого" из-за ядовитых гусениц попал в больницу в Португалии в тяжелом состоянии

Британский актер Джейми Дорнан во время отдыха в Португалии столкнулся с ядовитым видом насекомых.

Так, 41-летняя знаменитость во время игры в гольф на поле был не внимательным и наступил на опасную гусеницу. В результате чего Джейми почувствовал, как его конечности онемели, а в левой руке было "покалывание и неприятное щекотание". Отдыхавшие с ним товарищи актера немедленно вызвали скорую. Медики обнаружили у звезды "симптомы сердечного приступа". Интересно, что с похожими симптомами в больницу обратился и товарищ актера:

"Мы отлично провели время в первый день, много играли в гольф, гуляли, выпили много вина. На следующий день мы играли в гольф и я начал чувствовать покалывание в левой руке, а потом щекотание. Мой отец терапевт, поэтому я подумал: "Обычно это признак начала сердечного приступа", - рассказал друг Джейми в комментарии Daily Mail.

Джейми Дорнан / Фото: Associated Press

После госпитализации Дорнана его подключили к медицинскому оборудованию. По словам одного из друзей знаменитости, они столкнулись с "волосатыми гусеницами, и им чудом удалось выжить".

Напомним, недавно в реанимации в экзотической стране оказалась звезда "Эмили в Париже" Эшли Парк и показала фото, где была прикована к постели.

Читайте также: