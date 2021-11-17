Звезда "50 оттенков серого" обвинила Альфреда Хичкока в секс-домогательствах к ее бабушке

Актриса заявила, что режиссер разрушил карьеру Типпи Хедрен.

Голливудская актриса Дакота Джонсон обвинила покойного оскароносного режиссера Альфреда Хичкока в сексуальных домогательствах к ее бабушке.

Звезда "50 оттенков серого" заявила, что он разрушил карьеру ее родного человека, известной звезды Типпи Хедрен, потому что она не хотела с ним спать. Об этом знаменитость сообщила в подкасте Awards Chatter.

"Он терроризировал ее. При этом он ни разу не был привлечен к ответственности. Об этом непросто говорить, ведь это моя бабушка. Вы же не хотите представлять, как кто-то использует вашу бабушку в своих интересах", — поделилась Дакота.

Альфред Гичкок и Типпи Гедрен / Associated Press

Джонсон также осудила людей, которые используют свою власть для унижения тех, кто более уязвим. Звезда добавила, что гордится Типпи, которая постояла за себя, ценой карьеры.

Заметим, Типпи Хедрен снялась в двух фильмах Альфреда Хичкока – "Птицы" 1963 года и "Марни" 1964 года. Пять лет назад знаменитость выпустила мемуары, где заявила, что режиссер несколько раз домогался ее во время съемок. Знаменитость отказалась от сотрудничества с Альфредом и перестала сниматься в кино. Сейчас актрисе 91 год.

Альфред Хичкок умер в апреле в 1980-м в возрасте 81 года.

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