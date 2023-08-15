Звезда "500 дней лета" Зоуи Дешанель выходит замуж

Для знаменитости это будет третий брак.

Звезда фильма "500 дней лета", известная американская актриса Зоуи Дешанель выходит замуж.

Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Артистка опубликовала селфи, на котором предстала со своим возлюбленным, телеведущим Джонатаном Скоттом. Зоуи подняла руку, на безымянном пальце которой красовалось обручальное кольцо.

"Навсегда начинается сейчас", – подписала снимок звезда кино.

Зоуи Дешанель и Джонатан Скотт / Фото: instagram.com/zooeydeschanel

Издание People более подробно рассказало о событии. Отмечается, что телеведущий сделал актрисе предложение в Шотландии на прошлых выходны. Место было выбрано не просто так. Отец Скотта эмигрировал из Шотландии в Канаду, поэтому для него эта страна особенная.

Отметим, Зоуи и Джонатан познакомились в 2019 году во время съемок шоу Джеймса Кордена Carpool Karaoke. В этом же году парочка закрутила роман и официально подтвердила отношения.

Зоуи Дешанель и Джонатан Скотт / Фото: Associated Press

Для Скотта это будет второй брак, а вот для Дешанель – третий. Знаменитость в 2009-2012 годах была в официальных отношениях с певцом Беном Гиббардом. В 2010-2020 годах актриса жила в браке с продюсером Джейкобом Печеником.

Напомним, недавно стало известно, что бывшая жена Илона Маска – актриса Талула Райли – выходит замуж. Ее женихом стал британский актер Томас Сангстер.

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