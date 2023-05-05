Звезда 80-х Мег Райан испугала искаженным пластикой лицом: что стало с красоткой из романтических фильмов

Звезда романтических комедий 80-х Мег Райан является редким гостем на светских мероприятиях.

Появление 61-летней звезды ленты "Кейт и Лео" на показе документальной картины ее друга, звезды фильма "Назад в будущее" Майкла Дж. Фокса в Нью-Йорке произвело настоящий фурор. Правда, когда-то красавицу из романтических фильмов было очень трудно узнать.

Внешний вид Райан вызвал множество слухов о том, что она не раз обращалась за услугами пластических хирургов. Поклонники звезды подозревают, что она сделала ринопластику и подтяжку лица. Также раньше актриса не брезговала филлерами и ботоксом.

Сама же Райан не обращала внимания на удивленные взгляды поклонников, артистка охотно позировала фотографам в компании Майкла Дж. Фокса и других звездных друзей — Билла Мюррея и Элвиса Костелло.

Отметим, что Мег Райан известна американская актриса. На ее счету более 29 лент. Зрители хорошо помнят Райан по игре в фильмах "Когда Гарри встретил Салли", "Неспящие в Сиэтле", "Вам письмо", "Кейт и Лео" и многих других.

Мэг Райан в фильме "Вам письмо"

Мэг Райан в фильме "Когда Гарри встретил Салли"

Мэг Райан в фильме "Кейт и Лео"

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