Звезда 80-х Мег Райан испугала искаженным пластикой лицом: что стало с красоткой из романтических фильмов

Артистка на днях совершила редкий выход в свет.
Звезда романтических комедий 80-х Мег Райан является редким гостем на светских мероприятиях.
Появление 61-летней звезды ленты "Кейт и Лео" на показе документальной картины ее друга, звезды фильма "Назад в будущее" Майкла Дж. Фокса в Нью-Йорке произвело настоящий фурор. Правда, когда-то красавицу из романтических фильмов было очень трудно узнать.
Внешний вид Райан вызвал множество слухов о том, что она не раз обращалась за услугами пластических хирургов. Поклонники звезды подозревают, что она сделала ринопластику и подтяжку лица. Также раньше актриса не брезговала филлерами и ботоксом.
Сама же Райан не обращала внимания на удивленные взгляды поклонников, артистка охотно позировала фотографам в компании Майкла Дж. Фокса и других звездных друзей — Билла Мюррея и Элвиса Костелло.
Отметим, что Мег Райан известна американская актриса. На ее счету более 29 лент. Зрители хорошо помнят Райан по игре в фильмах "Когда Гарри встретил Салли", "Неспящие в Сиэтле", "Вам письмо", "Кейт и Лео" и многих других.
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