Звезда 90-х Хлебникова после страшного пожара впервые вышла на связь и записала обращение

Певица обратилась к поклонникам.

Известная российская певица Марина Хлебникова, пострадавшая в результате пожара в своей квартире, впервые вышла на связь с поклонниками.

56-летняя артистка записала аудиообращение, которое разместила в своем Instagram. Свое лицо звезда 90-х решила пока не показывать. В обращении исполнительница хита "Чашка кофию" рассказала о своем состоянии.

"Как хорошо, что вы мне пишете, это меня очень поддерживает. Настроение у меня позитивное, пытаюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный, так что все со мной будет хорошо", — рассказала артистка.

Марина добавила, что по возможности сначала будет писать голосовые сообщения и указала, что вся официальная информация будет на ее странице в Instagram.

Напомним, почти месяц назад в двухэтажной квартире Марины Хлебниковой в Москве произошел пожар. Его причину до сих пор выясняют, пока существует две версии – либо артистка забыла погасить сигарету, и от нее загорелись вещи, либо произошло короткое замыкание. По информации СМИ, артистка получила 50% ожогов.

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