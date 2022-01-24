Звезда 90-х Руся показала своего подросшего сына

У мальчика диагностировали аутизм.

Популярная певица начала 90-х Ирина Порывай, родная сестра Наташи Королевой, более известная как Руся, уже более 20 лет живет в США.

Там артистка живет с мужем, композитором Константином Осауленко, сыном Матвеем и дочерью Софией. В 4 года у мальчика диагностировали аутизм. Сейчас ему 18 лет. Каждый год юноша проходит курс специальных процедур.

В своем Instagram Руся похвасталась подросшим наследником. На новом фото Матвей позирует за обедом на фоне океана.

instagram.com/irinaossaoulenko

В комментариях фаны отметили, что Матвей очень красивый.

Красивый мальчик

Матвей красавчик

Красавец Матвей! Так похудел?

Напомним, в Америку Руся вместе с мужем переехала в начале 90-х, чтобы показать иностранным врачам своего, ныне покойного, сына Владимира. У мальчика был ДЦП. Вова скончался в 11 лет.

Читайте также: