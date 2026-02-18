Звезда 90-х Сестричка Вика возвращается: Кристина Соловий заинтриговала их дуэтом

Кристина Соловий и Сестричка Вика

Украинская певица Кристина Соловий заинтриговала возвращением рок-легенды 90-х Сестрички Вики.

Артистка сейчас работает над своим будущим альбом. В детали исполнительница особо не вникает, но на проекте "Наодинці з Гламуром" уверяет, что там будет много хитов 90-х. Изюминкой альбома, по словам Соловий, станет работа с украинской рок-легендой Сестричкой Викой.

"Альбом, над которым я работаю, он в стиле 90-х. Сейчас не очень хочу раскрывать его названия, но там будет очень много хитов 90-х. В принципе, концепт был таким: "Как бы звучали песни Кристины Соловий, если бы она писала их в 90-е". Самой большой изюминкой, это просто вишенка на торте, будет работа с Сестричкой Викой. Это просто рок-н-ролл. Это легенда!" - говорит певица Анне Севастьяновой.

Сестричка Вика

Кристина Соловий говорит, что долгое время искала контакты Сестрички Вики. Наконец, артистка с ней связалась и поговорила. И хотя Сестричка Вика сейчас не поет, но дала согласие Кристине на использование ее сэмплов.

"Я очень долго искала ее контакты. Она сейчас не поет, но она разрешила мне использовать ее сэмплы, связала меня с ее продюсером - мужем бывшим. Сказала мне по телефону: "Делай, я чувствую, что у тебя добрая душа". Я такая вдохновленная была. Я очень тщательно работаю над этой композицией", - говорит исполнительница.

Отметим, Сестричка Вика, она же Виктория Врадий, культовая украинская рок-певица, ставшая символом музыкального бунта. Самые известные ее песни - "То мое море", "Булочка с маком", "Мамо, я дурна", "Тинди-ринди" и многие другие. В 90-х исполнительница уехала в США, где и осталась жить. Артистка пыталась там построить карьеру, но в конце концов с этим не сложилось.

Напомним, недавно Кристина Соловий рассекретила, что купила квартиру в Киеве. Знаменитость отметила, что теперь официально киевлянка.