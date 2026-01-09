Мишель Докери / © Associated Press

Британская актриса Мишель Докери, которая получила мировую известность благодаря роли леди Мэри в сериале «Аббатство Даунтон», впервые стала мамой.

Журналисты застали 44-летнюю звезду во время прогулки вместе с мужем — продюсером Джаспером Уоллер-Бриджем. Супруги выглядели спокойными и счастливыми, а в специальном рюкзаке-кенгуру на груди мужчины находился малыш. В этот момент Мишель несла кофе. Дополнительной «подсказкой» для папарацци стала наклейка «Ребенок в салоне» на автомобиле пары. Об этом сообщают западные медиа, в частности издание Hello!

Мишель Докери и ее муж / © Associated Press

В то же время ни Докери, ни ее муж официально не объявляли о пополнении в семье. Пол и имя первенца пока остаются неизвестными.

Впрочем, о беременности актрисы стало публично известно в сентябре прошлого года. Тогда Мишель появилась на лондонской премьере фильма «Аббатство Даунтон: Величественный финал» в нежном пастельно-голубом платье, которое подчеркивало округлый животик. Однако актриса не раскрывала ни сроков родов, ни подробностей будущего материнства.

Мишель Докери / © Associated Press

Напомним, Мишель Докери вышла замуж за Джаспера Уоллер-Бриджа — брата известной актрисы и сценаристки Фиби Уоллер-Бридж. До этого в жизни звезды была личная трагедия: ее жених Джаспер Шарп умер от онкологического заболевания в 2015 году.