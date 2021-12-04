Звезда "Американского пирога" Дженнифер Кулидж призналась, что комплексовала из-за лишнего веса

Артистка едва не отказалась от съемок в сериале.

Известная американская комедийная актриса, звезда фильма "Американский пирог" Дженнифер Кулидж решила откровенно рассказать о своих комплексах.

Знаменитость призналась, что какое-то время ей не нравилась собственная фигура. Дженнифер рассказала изданию People, что во время пандемии набрала лишний вес. Дженнифер было некомфортно в своем теле.

Дженнифер Кулидж / Associated Press

Поэтому, когда ей позвонил по телефону продюсер сериала "Белый лотос" и предложил сняться в ленте, то звезда пыталась отказаться.

"Я пыталась отказаться, потому что считала себя слишком жирной. Мне хотелось выглядеть особенно в сериале... Я не была готова к съемкам", — объяснила свой отказ актриса.

К счастью, Дженнифер все-таки изменила свое мнение. Актриса говорит, что "у нее была очень умная девушка, которая убедила ее сняться в ленте".

Дженнифер Кулидж / Associated Press

Отметим, что знаменитость также сыграет роль во втором сезоне сериала "Белый лотос".

Напомним, Дженнифер Кулидж – популярная американская актриса. Она стала известна благодаря роли "мамы Стифлера" в серии фильмов "Американский пирог".

Читайте также: