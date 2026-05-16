Звезда "Американского пирога" разводится с женой после 18 лет брака: известна причина

Звезда культового фильма «Американский пирог» Джейсон Биггс разводится с женой после почти 18 лет брака — супруги уже подтвердили разрыв и объяснили, как теперь будут строить отношения ради детей.

Еще недавно они публиковали забавные семейные фото и шутили о совместной жизни. Однако теперь стало известно, что актер и его жена, актриса и модель Дженни Молен, решили разойтись. По словам инсайдеров People, громких скандалов между ними нет. Более того, бывшие супруги хотят сохранить теплые отношения ради двух сыновей. Недавно Дженни даже присутствовала на праздновании дня рождения актера. Именно это и подогрело слухи о том, что расставание происходит максимально мирно.

История их любви в свое время развивалась молниеносно. Пара познакомилась на съемках фильма «Девушка моего лучшего друга» в 2008 году, а уже через несколько месяцев влюбленные обручились. Свадьбу они организовали тайно — церемония состоялась в узком кругу только для самых близких. С тех пор Джейсон и Дженни считались одной из самых эпатажных и одновременно самых крепких пар Голливуда.

Впоследствии и сам Биггс откровенно заговорил о личных проблемах. Актер признавался, что годами боролся с алко- и наркозависимостью и скрывал это даже от жены. По словам звезды, в определенный момент ситуация стала критической, но ему удалось вернуть контроль над собственной жизнью и полностью отказаться от вредных привычек.

