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Звезда "Американской истории ужасов" Эмма Робертс впервые вышла замуж и сыграла роскошную свадьбу
На праздновании побывала и звезда Голливуда Джулия Робертс.
Популярная американская певица и актриса Эмма Робертс, которыя играла в сериале «Американская история ужасов», впервые вышла замуж.
Мужем знаменитости стал актер Коди Джон, с которым она находится в отношениях четыре года. Парочка уже успела сыграть свадьбу, о чем сообщает издание Page Six и делится соответствующеми фото с церемонии.
Празднование прошло в городе Сан-Валли, штат Айдахо, США. Влюбленные разделили особенный день в кругу самых близких и родных. Кстати, звездная тетя Эммы — актриса Джулия Робертс — тоже присутствовала.
Влюбленные сказали друг другу желанное «да» в субботу, 25 июля. Эмма Робертс надела белое шифоновое платье с высоким разрезом. Вместо фаты артистка дополнила образ светлой повязкой. А вот Коди Джон выбрал черный смокинг.
К алтарю Эмму Робертс вел ее 5-летний сын от предыдущих отношений. В общей сложности, свадебная церемония длилась около 45 минут, а гостей от жары спасали белые зонтики.
Эмма Робертс и Коди Джон закрутили роман летом 2022 года. Через два года влюбленные объявили о помолвке. Со свадьбой они не торопились, но вот, наконец, официально стали мужем и женой.
Напомним, недавно американские СМИ сообщили, что певица Кристина Агилера тайно вышла замуж. Артистка заключила брак со своим бойфрендом, с которым 16 лет в отношениях.