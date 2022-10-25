Звезда "Американской истории ужасов" Лесли Джордан погиб в ДТП

Известный американский актер и комик, звезда сериала "Американская история ужасов", Лесли Джордан погиб в результате ДТП, которое произошло в штате Калифорния, США.

Знаменитости не стало на 68-м году жизни. Печальную новость подтвердил представитель актера Дэвид Шауль.

Лесли Джордан / Фото: Associated Press

"Мир бесспорно стал гораздо темнее без любви и света Лесли Джордана. Он был не только мегаталантом и радостью для работы, но и предоставил эмоциональное убежище нации в одно из ее самых трудных времен. То, чего ему не хватало в росте, он компенсировал щедростью и величием как сын, брат, художник, комик, партнер и человек. Знание того, что он оставил мир в разгар своей профессиональной и личной жизни, – единственное утешение, которое можно получить сегодня", — отметил агент Лесли, пишет USA TODAY.

Как сообщил Департамент полиции Лос-Анджелеса, смертельная авария произошла в Голливуде в 9:30. Автомобиль, в котором находился актер, на большой скорости врезался в стену.

Лесли Джордан / Фото: Associated Press

Лесли Джордан – известный американский актер. За время своей актерской карьеры знаменитость успел сыграть более чем в 40 лентах. Лесли, рост которого составлял около 150 см, стал популярен благодаря ролям в таких картинах, как "Американская история ужасов" и "Уилл и Грейс".

Напомним, недавно скончался актер Робби Колтрейн, ставший популярным благодаря роли Хагрида в фильмах о Гарри Поттере. Причиной смерти звезды стала болезнь, с которой он боролся долгое время.

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