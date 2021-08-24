Звезда "Американской семейки" 49-летний Эрик Стоунстрит объявил о помолвке

Актер встречается со своей возлюбленной уже пять лет.

Американский актер Эрик Стоунстрит, известный благодаря роли Кэмерона Такера в телесериале "Американская семейка", объявил о помолвке со своей возлюбленной Линдси Швейцер.

Эрик Стоунстрит в сериале "Американская семейка! / ericstonestreet

49-летний Стоунстрит начал встречаться с медсестрой Швейцер после знакомства на благотворительном мероприятии. Двукратный обладатель премии "Эмми" встретил любимую в своем родном городе Канзас-Сити в 2016 году. А впервые актер рассказал о своей девушке на шоу Эллен Дедженерес у 2017 году.

И только недавно Эрик объявил о помолвке. Так, на своей странице в Instagram он опубликовал фото с Линдси, где видно кольцо на ее безымянном пальце.

Эрик Стоунстрит с невестой / ericstonestreet

"Я большой ребенок. Она меня успокаивает, успокаивает мои нервы. Я очень нервный человек", — признался актер.

Напомним, не так давно стало известно, что 77-летний Роджер Уотерс собрался в пятый раз жениться. Его увидели журналисты в ресторане Хэмптона, штат Вирджиния. Музыкант представил приятелю свою девушку и назвал ее невестой.

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