Звезда "Анатомии Грей" Скорсоне шокировала, как с тремя детьми едва не сгорела в собственном доме

Знаменитость с дочками чудом спаслась, а вот ее домашние любимцы погибли.

Звезда сериала "Анатомия Грей", канадская актриса Катерина Скорсоне поделилась жуткой историей.

Артистка в своем Instagram рассказала, что несколько месяцев назад дотла сгорел ее дом. Пожар начался поздно вечером, когда он вкладывал дочерей спать. Когда знаменитость поняла, что что-то не то происходит, густой дым уже полностью окутал ее дом. У Катерины было всего несколько минут, чтобы с дочками выбежать на улицу и спастись.

Сгоревший дом Катерины Скорсоне / Фото: instagram.com/caterinascorsone

"Когда я взглянула в коридор, река густого черного дыма уже наполняла дом. Пожары загораются очень быстро. У меня было около двух минут, чтобы вывести своих троих детей из дома, и мы убежали, успев только обуться. Но мы убежали. И за это я буду вовек благодарна", — рассказала Скорсоне.

К сожалению, домашних любимцев актриса не смогла спасти, и они погибли.

Домашний любимец Катерины Скорсоне, который не смог спастись / Фото: instagram.com/caterinascorsone

Знаменитость также отметила, что опубликовала этот пост в фотоблоге, чтобы не только сообщить о пожаре, но и поблагодарить людей, которые откликнулись и помогли ей с детьми.

"Этот пост не о пожаре. Это любовное письмо к невероятным людям, которые невероятно помогли. Мы узнали, что единственное, что имеет значение, — это люди, которых ты любишь", — подчеркнула Катерина.

Катерина Скорсоне с детьми / Фото: instagram.com/caterinascorsone

Напомним, Катерина Скорсоне – известная актриса. Она снялась во многих популярных картинах. Успех актрисе принесла роль в сериале "Анатомия Грей".

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