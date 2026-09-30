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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Звезда "Баффи — истребительница вампиров" шокировала невероятным сходством с дочерью: "Это сестра-близняшка?"

Элисон Ханниган показала свежее фото с 14-летней дочерью. Поклонники артистки были ошеломлены их сходством.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Элисон Ханниган

Элисон Ханниган / © Associated Press

Американская актриса Элисон Ханниган, которая сыграла главные роли в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Как я встретил вашу маму», шокировала невероятным сходством с дочерью.

Артистка поделилась семейным фото в своем Instagram. В частности, знаменитость рассказала о совместном досуге с дочерью. Актриса поделилась, что вместе с 14-летней Кивой побывала на мероприятии, что было организовано популярным британским брендом премиальных мягких игрушек.

Элисон Ханниган отметила, что они с дочерью очень повеселились и отлично провели время вдвоем. Вместе с тем, актриса опубликовала свежее фото. Мама с дочерью сделала селфи.

Элисон Ханниган с младшей дочерью

Элисон Ханниган с младшей дочерью

Пользователи были ошеломлены увиденной фотографией. Фанаты Элисон Ханниган отметили ее невероятное сходство с дочерью. Они говорили, что актриса и Кива — как копии. Некоторые в шутку спрашивали, точно ли это дочь, а не сестра-близнец.

  • У твоей дочери точная копия твоего лица!

  • Эта девушка — твоя близняшка!

  • Это твоя дочь или сестра-близняшка?

Отметим, Элисон Ханниган с октября 2003 года проживает в браке с актером Алексисом Денисофом. Пара воспитывает двух дочерей — 17-летнюю Сатьяну и 14-летнюю Киву.

Напомним, недавно украинский режиссер Алан Бадоев восхитил редкими фото с отцом. Знаменитость удивил их сходством.

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