Звезда "Баффи — истребительница вампиров" шокировала невероятным сходством с дочерью: "Это сестра-близняшка?"

Элисон Ханниган / © Associated Press

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Американская актриса Элисон Ханниган, которая сыграла главные роли в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Как я встретил вашу маму», шокировала невероятным сходством с дочерью.

Артистка поделилась семейным фото в своем Instagram. В частности, знаменитость рассказала о совместном досуге с дочерью. Актриса поделилась, что вместе с 14-летней Кивой побывала на мероприятии, что было организовано популярным британским брендом премиальных мягких игрушек.

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Элисон Ханниган отметила, что они с дочерью очень повеселились и отлично провели время вдвоем. Вместе с тем, актриса опубликовала свежее фото. Мама с дочерью сделала селфи.

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Элисон Ханниган с младшей дочерью

Пользователи были ошеломлены увиденной фотографией. Фанаты Элисон Ханниган отметили ее невероятное сходство с дочерью. Они говорили, что актриса и Кива — как копии. Некоторые в шутку спрашивали, точно ли это дочь, а не сестра-близнец.

У твоей дочери точная копия твоего лица!

Эта девушка — твоя близняшка!

Это твоя дочь или сестра-близняшка?

Отметим, Элисон Ханниган с октября 2003 года проживает в браке с актером Алексисом Денисофом. Пара воспитывает двух дочерей — 17-летнюю Сатьяну и 14-летнюю Киву.

Напомним, недавно украинский режиссер Алан Бадоев восхитил редкими фото с отцом. Знаменитость удивил их сходством.

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