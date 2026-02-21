ТСН в социальных сетях

Звезда "Белого лотоса" Александра Даддарио разводится с мужем после трех лет брака

Пара сделала совместное заявление.

Александра Даддарио и Эндрю Форм

Александра Даддарио и Эндрю Форм / © Associated Press

Звезда сериала "Белый лотос", американская актриса Александра Даддарио и продюсер Эндрю Форм разводятся после более трех лет брака.

Новость о разрыве подтвердил представитель пары изданию People. Отмечается, что решение расстаться было общим. Бывшие влюбленные не называют причин разрыва, однако уверяют, что не будут устраивать громких скандалов, поскольку продолжают относиться друг к другу с любовью и уважением. В то же время актриса и продюсер в дальнейшем вместе будут воспитывать общего сына, который появился на свет в октябре 2024 года.

"Александра Даддарио и Эндрю Форм приняли решение расторгнуть свой брак. Решение было принято с любовью и уважением. Они будут продолжать совместно воспитывать своего ребенка и ценить приватность, преодолевая этот переходный период", - говорится в заявлении представителя пары.

Александра Даддарио и Эндрю Форм / © Associated Press

Александра Даддарио и Эндрю Форм / © Associated Press

В то же время от дальнейших комментариев Александра Даддарио и Эндрю Форм будут воздерживаться. Бывшие влюбленные отметили, что хотели бы пережить этот тяжелый момент в их жизни приватно.

Отметим, точно неизвестно, когда именно Александра Даддарио и Эндрю Форм закрутили роман. Однако пара рассекретила свои отношения в мае 2021 года. В декабре 2021-го знаменитости подтвердили помолвку, а уже через полгода поженились. У пары есть общий сын, которого актриса родила в октябре 2024 года.

Напомним, недавно звезда Голливуда Джессика Альба финализировала развод. Артистка уже успела признаться в новом романе с младшим на 11 лет актером.

