Звезда "Бэтмена" поместит 21-летнего сына в специальное учреждение через редкую болезнь

Колин Фаррелл и его сын / © Associated Press

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Известный ирландский актер Колин Фаррелл сделал откровенное признание о своем 21-летнем сыне Джеймсе Патрике.

Юноша с рождения страдает тяжелым редким генетическим заболеванием — синдромом Ангельмана. В результате недуга у парня наблюдается задержка развития, нарушение сна и неврологические расстройства. Именно поэтому Джеймс не может говорить и питаться самостоятельно. В результате актер с супругой Ким Борденейв принял решение отдать сына в учреждение долгосрочного ухода, что позволит непрерывно контролировать его состояние.

Сын Колина Фаррелла

Таким образом звездные родители хотят помочь сыну обустроить более комфортные условия для жизни, пишет Daily Mail. Актер также стремится перестраховаться на случай экстренных ситуаций.

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"Это сложно. И некоторые родители скажут: "Я хочу сам заботиться о своем ребенке". И я это уважаю. Но больше всего я переживаю за то, что если завтра у меня произойдет сердечный приступ, и, не дай Бог, мать Джеймса попадет в автокатастрофу и ее тоже не станет – Джеймс останется сам по себе? Мы хотим, чтобы он нашел место, где сможет жить полноценной и счастливой жизнью, где он будет ощущать связь с другими", - заявил Фаррелл.

Однако сын не будет постоянно находиться в заведении. Колин говорит, что время от времени с женой будет посещать наследника и забирать домой.

"Мы хотим, чтобы он нашел место, где мог бы иметь полноценную и счастливую жизнь, где он чувствовал бы себя в своей тарелке", — пояснил артист.

Напомним, недавно актер Тарас Цымбалюк пожаловался на проблемы с сердцем и назвал свой диагноз.