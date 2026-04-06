Звезда "Беверли-Хиллз" стала жертвой жуткого ДТП: что известно о семерых детях, которые были в салоне
Поездка, которая должна была быть обычной, обернулась событием, заставившим говорить о ней всю Калифорнию.
Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» Тори Спеллинг попала в аварию на автомобиле вместе с детьми.
Дорожное происшествие произошло в калифорнийском городе Темекула. Это примерно в двух часах езды от Лос-Анджелеса. Инцидент случился вечером 2 апреля. Актриса находилась за рулем внедорожника, когда произошло столкновение, об этом сообщает TMZ.
В транспортное средство, которым управляла актриса, врезался другой автомобиль. По предварительным данным, водитель мог превысить скорость и проехать на запрещающий сигнал светофора.
После аварии всех, кто был в машине, доставили в больницу. Среди пассажиров — дети, которые ехали вместе со звездой. Медики провели обследование, чтобы исключить серьезные повреждения. Сейчас информации о тяжелых травмах нет.
Известно, что в авто находилось семеро детей. Четверо из них — родные дети актрисы, которую зрители знают по культовому сериалу 90-х. Всего знаменитость воспитывает пятерых детей от брака с Дином Макдермоттом.
Важно отметить, звезда уже переживала подобную ситуацию ранее. В 2011 году она также попала в аварию вместе с детьми. Тогда причиной стала опасная ситуация на дороге, связанная с преследованием фотографов.
