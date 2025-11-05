Звезда «Беверли-Хиллз» Тори Спеллинг официально развелась с мужем после 17 лет брака

Тори Спеллинг и Дин МакДермотт / © Associated Press

Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Тори Спеллинг и канадский актер Дин МакДермотт официально развелись после 17 лет брака.

Еще в 2023 году супруги объявили о разрыве. И вот прошло два года, и бывшие влюбленные наконец-то уладили все юридические моменты. Как пишет издание People, актеры подписали соглашение еще в конце октября. Документы уже были отправлены в Высший суд Калифорнии.

Тори Спеллинг и Дин МакДермотт указали их развод как "безоговорочный". Что касается причин, то это якобы произошло из-за "непримиримых разногласий". В документах указано, что пара не вместе с июня 2023 года.

Также бывшие влюбленные уладили вопросы, что касаются алиментов, а также опеки над их пятью детьми. Основной опекуншей остается Спеллинг, у МакДермотта будет будет право на свидания с наследниками.

В документах не указывалось, был ли в актеров брачный договор. Тем не менее, Тори Спеллинг отметила, что раздел их общего имущества еще впереди.

Отметим, Тори Спеллинг и Дин МакДермотт состояли в браке с мая 2006 года. За это время у них родилось пятеро детей - трое сыновей и две дочери.

