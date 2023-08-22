Звезда "Беверли-Хиллз" Тори Спеллинг с синяками и в инвалидной коляске напугала внешним видом

Звезда сериала "Беверли-Хиллз", американская актриса Тори Спеллинг заболела и напугала своим внешним видом.

В частности, знаменитость 17 августа попала в больницу. Об этом она рассказывала в своем Instagram. Спеллинг опубликовала кадр, где лежит под капельницей. Актриса отметила, что попала в больницу, однако не стала вдаваться в подробности и рассказывать, что именно с ней произошло.

"Четвертый день здесь, и я так сильно скучаю по моим деткам... Благодарна и очень горжусь моими сильными, храбрыми, стойкими и очень добрыми детьми, которые остаются на позитиве, что бы ни случалось на нашем пути", — делилась Тори с поклонниками.

Тори Спеллинг в больнице / Фото: instagram.com/torispelling

Этот пост знаменитость сделала в фотоблоге в день своей выписки из больницы. Папарацци TMZ подловили Спеллинг, когда она покидала клинику. На снимках актрису просто не узнать. На руках и лице звезды были синяки, она не могла самостоятельно двигаться и передвигалась на инвалидной коляске.

Тори Спеллинг / Фото: instagram.com/tmz_tv

Что именно случилось с актрисой и что повлияло на ее состояние здоровья, неизвестно. Однако поклонники убеждены, что звезда болезненно переживает разрыв отношений с мужем, актером Дином Макдермоттом. В середине июня он сообщил, что они разводятся после 17 лет брака.

Затем Тори Спеллинг вместе с пятью детьми заметили в домике на колесах. Фанаты предположили, что актриса сейчас там живет.

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