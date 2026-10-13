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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Звезда "Блондинки в законе" шокировала выходкой на борту самолета: после приземления ее задержали полицейские

Представители актрисы уже прокомментировали инцидент и объяснили ее скандальное поведение.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Сельма Блэр

Сельма Блэр / © Associated Press

Звезда фильма «Блондинка в законе», американская актриса Сельма Блэр шокировала выходкой на борту самолета.

Вокруг артистки разгорелся громкий скандал. Издание TMZ сообщает, что 54-летняя Сельма Блэр совершила хаос на борту самолета. Актриса якобы пыталась открыть дверь прямо в полете, а когда стюарты попытались ее успокоить, она одного укусила, а другого ударила.

После приземления членам экипажа была вызвана карета скорой помощи, поскольку были сообщения о незначительных травмах — кровь из носа и следы от укусов.

Саму же Сельму Блэр арестовали. Актрису в сопровождении правоохранителей доставили в больницу для обследования. Также сообщается, что во время поездки в карете скорой помощи артистка напала на полицейского, неоднократно ударив его ногой по голове, а когда уже попала в больницу — и на медсестру.

Сельма Блэр / © Associated Press

Сельма Блэр / © Associated Press

Уже известно, что против Сельмы Блэр было предъявлено обвинение. В настоящее время расследованием дела занимается ФБР.

Тем временем представители актрисы уже прокомментировали инцидент. В сообщении говорится, что она якобы нуждалась в медицинской помощи, что и спровоцировало ее такое поведение. При этом не отмечается, что именно беспокоило Сельму Блэр.

«Сельма нуждалась в неотложной медицинской помощи, которая привела к вероятному поведению. После приземления ей немедленно предоставили медицинскую помощь, и сейчас ее состояние стабильное», — говорится в сообщении представителей артистки.

Сельма Блэр / © Associated Press

Сельма Блэр / © Associated Press

К слову, Сельма Блэр не в первый раз оказывается в подобных скандалах. В 2016 году артистка была вынесена на носилках после вспышки гнева на борту самолета.

Напомним, недавно турецкую актрису Афру Сарачоглу прямо в аэропорту задержали полицейские. Звезду сериала «Зимородок» арестовали в рамках расследования дела о наркотиках.

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